La NASA no da crédito: el asteroide 2024 YR4 vuelve a preocupar a todos por su trayectoria

El asteroide 2024 YR4 vuelve a preocupar a todos por su trayecto, la NASA no da crédito a lo que está por llegar. La humanidad se enfrenta a una serie de desafíos que llegan del espacio exterior y pueden hacer que todo cambie, en especial si tenemos en cuenta determinados elementos que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Es momento de estar pendientes de un cielo que parece que nos trae novedades destacadas.

Todos están pendientes de una serie de cambios que pueden incluso significar el final de la humanidad. Si tenemos en cuenta lo que parece que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que puede ser esencial. Es importante estar pendientes de lo que realmente nos espera. En un futuro que repite ese pasado que conocemos bien. La extinción masiva de los dinosaurios y el cambio de clima que dio inicio a una nueva era no hubiera sido posible sin la llegada de un meteorito que lo cambiaría todo por completo. La NASA nos advierte de lo que puede pasar en estos días.

No da crédito la NASA

Los expertos de la NASA no dan crédito y eso quiere decir que tendremos que empezar a pensar en una serie de novedades que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Habrá llegado ese momento de apostar claramente por un futuro que nos invita a mirar al cielo y a ver qué es lo que podría pasar.

Es momento de apostar claramente por una serie de detalles que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener por delante. Un cambio radical que hasta la fecha no sabíamos que tendríamos que empezar a pensar. Habrá llegado ese momento de apostar claramente por algunos elementos que serán los que nos acompañarán en estos días.

Estamos ante un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. La llegada de una catástrofe masiva de este tipo puede acabar siendo una primera parte de lo que puede pasar en los próximos años. El impacto de un asteroide es algo inevitable que tendrá unas consecuencias del todo inesperadas.

En especial en estos días en los que necesitamos estar muy pendientes de una serie de novedades que serán claves y hasta el momento no pensábamos que podríamos tener en consideración. Este asteroide hace poco descubierto preocupa especialmente a los expertos por su trayectoria.

La realidad es que, en lugar de aumentar la tranquilidad, a medida que se saben más datos de este asteroide, está pasando todo lo contrario. Preocupa a todos por una trayectoria que puede acabar siendo un problema. De la mano de una serie de novedades para las que quizás no estamos del todo preparados.

Tal y como explican desde el blog de la NASA: «El asteroide 2024 YR4 es un asteroide cercano a la Tierra, lo que significa que es un asteroide en órbita que lo lleva a la región de la Tierra del sistema solar. Cuando se descubrió por primera vez, parecía tener una probabilidad muy pequeña de impactar en la Tierra el 22 de diciembre de 2032. A medida que las observaciones de 2024 YR4 continuaron hasta principios de 2025, la NASA concluyó que el objeto no representa un riesgo de impacto significativo para la Tierra en 2032 y más allá. Las nuevas observaciones infrarrojas del Telescopio Espacial James Webb de la NASA han disminuido la incertidumbre del tamaño del asteroide, y 2024 YR4 ahora se estima en 174-220 pies (53-67 metros), aproximadamente del tamaño de un edificio de 15 pisos. La estimación de tamaño anterior de 131-295 pies (40-90 metros) se derivó de mediciones de luz visible de telescopios terrestres. Este objeto es de particular interés para la defensa planetaria por dos razones: 1) es lo suficientemente grande como para causar daños localizados en el improbable caso de que impacte a la Tierra, y 2) superó el umbral de probabilidad de impacto del 1% para justificar la notificación formal del objeto a otras agencias gubernamentales de los Estados Unidos involucradas en la defensa planetaria, así como al Grupo Asesor de Planificación de Misiones Espaciales y a la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas según la carta de notificación de la Red Internacional de Advertencia de Asteroides. A medida que se obtuvieron más observaciones de la órbita del asteroide, su probabilidad de impacto se hizo más conocida y permitió a los expertos en defensa planetaria determinar que no representa un riesgo significativo para el planeta. Los últimos datos sobre todos los asteroides conocidos que la NASA está rastreando y que podrían suponer un peligro de impacto en la Tierra seguirán estando disponibles a través de la página automatizada de Centinela de la NASA».