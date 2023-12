‘La Promesa’, capítulo 249: Salvador, celoso del acercamiento de Valentín con María

La Promesa, con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 248 donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo Curro se ha visto en la obligación de tomar una decisión de lo más sorprendente.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 249 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Curro, finalmente, ha dado el paso de no marcharse a Inglaterra puesto que no está dispuesto a marcharse ni de Martina ni de Alonso. ¡No cree que sea el momento para hacerlo!

Como no podía ser de otra manera, la decisión de Curro ha provocado una profunda discusión entre Alonso y Cruz. Al fin y al cabo, tienen posturas tremendamente diferentes respecto al futuro del joven. Además, el enfrento entre Feliciano y Petra parece no tener fin, sobre todo después de la visita del sargento Funes a palacio.

El sargento Funes está buscando a Feliciano ¿Habrá descubierto la verdad?

María Fernández no ha dudado en aprovechar la ocasión para dejar bien claro a Valentín que debe desistir en su conquista, pero el joven parece no entrar en razón. Y eso es algo que empieza a disgustar, y mucho, a Salvador. Es más, no puede evitar sentir muchos celos respecto a este repentino acercamiento.

Margarita sigue investigando la relación que hay entre Pelayo y Jerónimo, por lo que termina descubriendo que, efectivamente, algo están ocultando. Pero no logra saber el qué. Jimena sigue sin tener estabilidad mental y, aunque la medicina está ayudando, parece no ser suficiente. ¿Lograrán encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.