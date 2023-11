‘La Promesa’, capítulo 238: Martina sigue afligida y preocupa en exceso a Curro

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 237 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Simona se sincera sobre la falsedad de las cartas de sus hijos.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 238 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jana consigue comprobar que las sospechas de María Fernández son ciertas. Y es que parece que Abel no tiene tan claro de la ruptura de la relación sentimental.

Rómulo, por su parte, se niega a seguir las recomendaciones del médico. Todo ello mientras Feliciano continúa tratando de averiguar muchos más datos sobre su hermana. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Martina sigue profundamente afligida, lo que genera una enorme preocupación en Curro.

El hermano de Jana trata por todos los medios de averiguar qué le ocurre a la joven, pero no se lo está poniendo para nada fácil. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Manuel ha podido encontrar una invitación a una competición de aviación en el que el plazo se ha cumplido. Por lo tanto, no tarda en acusar a Jimena de haberla escondido.

Ella lo niega en rotundo, pero no puede evitar sentir una gran alegría. Dadas las circunstancias, Manuel tiene cada vez más claro que no soporta a su mujer. Por fortuna para él, Margarita le hace saber que creer que conoce la solución para su tormentoso matrimonio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.