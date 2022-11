Pole sorprende con ‘Esta vida es un jaleo’, su nuevo disco

Este viernes ha visto la luz el primer disco de Pole. Bajo el título de Esta vida es un jaleo, el artista toledano presenta su álbum debut, un paso muy importante en su carrera en la industria musical, tras haberse convertido en uno de los artistas del momento de nuestro país.

Esta vida es un jaleo es una colección de 14 canciones entre las que se encuentran: Venga tía, Rumbapop con Estopa, Todo mal, Tus besos con Oscu, Dale, Los domingos no se toman decisiones con Pablo Alborán, y San Blas con Dani Fernández. Como invitados, el artista también ha contado con la colaboración de Hens y Jaime Lorente.

Se trata de un disco muy esperado por todos sus fans, con el que Pole demuestra que ha llegado a la música para quedarse. No en vano, artistas españoles de la talla de Dani Martín, Estopa o Pablo Alborán confiaron en él desde el principio, siendo a día de hoy partícipes de su primer disco.

«Tuve una idea, no quería hacer un disco de un estilo en concreto, no me sentía cómodo así. Rápidamente me di cuenta de que mi música es como mi vida, un día estoy arriba, otro abajo…un jaleo. Río, lloro, salgo, me quedo encerrado… Y creo que hemos conseguido transmitir todo eso en estas 14 canciones con diferentes sonidos, estados de ánimo, pero todo con la misma esencia. Estavidaesunjaleo pero merece la pena», expresa Pole sobre su primer disco.

Tras haber ganado una gran popularidad con singles como Roma, una de las canciones que le llevó al éxito, Pole se abre paso con un disco donde demuestra la madurez adquirida este tiempo, con arreglos de rock y música urbana, dos de sus señas de identidad.

Por otro lado, Pole ha anunciado un gira de conciertos por toda España para 2023. Bajo el nombre de Esta vida es un jaleo Tour, que toma el nombre de su disco, comenzará el próximo mes de febrero y se recorrerá escenarios muy emblemáticos de nuestro país..