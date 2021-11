El grupo Piso 21 empezó hace 10 años en la industria musical, pero ahora los cuatro colombianos han llegado al punto de considerarse de lo más importante en el panorama del pop y del reggaetón. Con temas como ‘Te Vi’, ‘Te Amo’ o ‘Déjala que Vuelva’ conquistó a sus seguidores, por lo que se espera que con este no sea ni mucho menos.

No se conoce todavía ningún adelanto de lo que podría ser la tracklist de su próximo álbum y puede que dicho tema se incorpore a este quinto álbum de Pablito, El profe, Dim y Lorduy después de ‘Piso 21’ (2014), ‘Ubuntu’ (2018), ‘Canciones que nos marcaron’ (2020) y ‘El amor en los tiempos del perreo’, que aún se estrenó este año.

‘Mato mi corazón’ viene cargada de ritmo y fuerza además de querer lograr lo más valioso. En el videoclip vemos a los miembros del grupo interpretando la canción en un sótano, lo cual ha resultado sorprendente para sus seguidores. Si la canción forma parte del disco o no, será cuestión de tiempo que se sepa. Piso 21 quiere seguir creciendo, quiere llegar hasta lo más alto.

Durante estos diez años han ido dándose a conocer y no han parado de sacar temas, entre ellos ‘Querida’ con el colombiano Feid, ‘Nadie la controla’, ‘Te extraño’ junto a Ovy on the drums y Blessd, ‘Ando buscando’ con el venezolano Carlos Baute o ‘La llave’ con el malagueño Pablo Alborán . También tenemos ganas de saber el estilo musical del disco, ya que pude ser igual o diferente a ‘El amor en los tiempos del perreo’. Nosotros desde aquí les deseamos mucha suerte en su carrera y esperamos que en su próxima gira se acuerden de nuestro país a la hora de seleccionar ciudades en los diversos países del mundo y que así los seguidores españoles del grupo puedan vivir una velada romántica con ellos, porque así son las canciones de Piso 21, románticas.