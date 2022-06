Pipi Estrada desvela en ‘Sálvame’ el feo gesto que tuvo Jesulín de Ubrique con él

No es ningún secreto que Pipi Estrada está ofreciendo la mejor versión de sí mismo en cada programa de ‘Sálvame’ en el que participa. Puede que estemos ante uno de los fichajes estrella del espacio de Telecinco. Tanto es así que, cada vez que aparece en pantalla, suele dar a conocer un gran número de anécdotas que no dejan indiferente a nadie.

El pasado miércoles 8 de junio, coincidiendo con el nacimiento del tercer hijo de María José Campanario y Jesulín de Ubrique, Pipi Estrada quiso contar una historia que tiene al diestro como protagonista. “Voy a contar mi vivencia con Jesús Janeiro, solo para que veáis lo especial que es”, comenzó diciendo el colaborador.

“Después de un partido benéfico, acabamos en un restaurante de Madrid comiendo, con María José y con su hijo Jesús. Hablando de todo, sale el tema del fútbol y resulta que él es mu culé, y el niño también”, siguió diciendo Pipi Estrada. Lejos de que la cosa quedara ahí, el periodista deportivo quiso dar más detalles:

José Antonio León cuenta cómo se llama el hijo de María José Campanario y Jesulín de Ubrique, cómo ha sido el parto y el peso del bebé https://t.co/sscLe55Sip — Telecinco (@telecincoes) June 8, 2022

“Me preguntó: ‘¿Le podrías conseguir una camiseta del Barça a mi hijo?’ Y claro, hice una gestión y le conseguí no una, sino dos camisetas. Le conseguí las camisetas de Neymar firmada y la de Víctor Valdés, justo el año en el que se iba del club. A los días le llamo y le digo: ‘Tengo una alegría para ti, te he conseguido dos camisetas para tu hijo”, expresó.

Por si fuera poco, Pipi Estrada prosiguió con la historia: “Me dijo que vendría a Madrid María José Campanario a por ellas. No vino. Pasa el tiempo y me llama un amigo en común, diciendo que le diera las camisetas a él. No sé si tendría miedo a que yo se las diera y le grabara o algo, así que le dije: ‘Dile a Jesús que ya no hay más camisetas’. Me las quedé y se las di a otro niño que también se llamaba Jesús”.

Es más que evidente que al periodista deportivo no le gustó en absoluto el gesto de Jesulín de Ubrique, por lo que decidió cortar por lo sano. Una historia que, desde luego, dejó completamente sin palabras a sus compañeros de ‘Sálvame’, que no dudaron en opinar sobre la reacción tanto del diestro como del colaborador.