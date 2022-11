‘Pesadilla en el paraíso’: Manuel González deja en shock a Lara Álvarez con esta confesión

Manuel González, exconcursante de La isla de las tentaciones y actual concursante de Pesadilla en el paraíso, se ha abierto con sus compañeros y ha confesado uno de sus grandes miedos. El gaditano es conocido por su apariencia de mujeriego y por la infidelidad hacia su exnovia Lucía Sánchez en el reality de Mediaset.

Durante las pasadas galas de Pesadilla en el paraíso, Manuel González y Danna Ponce estaban cada vez más unidos, incluso llegaron a dormir dos noches juntos. El concursante aseguraba que pasó algo más entre ellos esa noche, pero la influencer por miedo a perder a su novio, lo negaba rotundamente. Protagonizaban así una pelea que acabó con ambos sin dirigirse la palabra durante una semana.

Manuel y Danna Ponce se han sincerado en #PesadillaDebate10 sobre los sentimientos que han sentido el uno por el otro en la granja

El programa les organizaba una cena para que solucionaran las cosas e intentarán volver a llevarse bien. Fue ahí donde Lara Álvarez le preguntaba a Manuel si le gustaría reconciliarse con Danna, en ese momento no pudo contenerse y se abrió en canal: “Yo me hago el duro, pero he tenido problemas en momentos de mi vida con amigos míos, me he llevado muchos años sin hablarme con ellos, no quiero repetir nunca más eso en mi vida. Me hago el duro e intento huir de la situación, pero para mi la reconciliación es muy importante”, confesaba sin mirar a su compañera.

Manu decide que aunque quiere retomar el trato con Danna, no quiere retomar el contacto físico 🌾 #PesadillaDebate10

🔵 https://t.co/XoOEwFK3se pic.twitter.com/pTvfJgDzbV — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) November 13, 2022

Lara Álvarez no supo como reaccionar ante la emoción de Manuel, pues nunca le había visto así y se trataba de una situación inesperada para ella. No quiso preguntar más para no hacerle sufrir y se fue dejando a los concursantes solos arreglando sus problemas.

“Ha habido momentos en mi vida en los que he dejado de hablar con seres queridos y ese tiempo perdido no se vuelve a recuperar nunca, por mucho que te reconcilies no lo recuperas”, expresaba el exconcursante de La isla de las tentaciones.