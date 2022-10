‘Pesadilla en el paraíso’: estos son los cuatro “aprendices” y próximos concursantes

Telecinco emitió este miércoles una nueva entrega de Pesadilla en el Paraíso. Tras haber anunciado que llegarían novedades al reality, en la entrega de la pasada noche los cuatro aprendices a granjeros hicieron su individual entrada para reunirse con sus nuevos compañeros.

De esta forma, los concursantes conocieron a los aprendices con los que convivirán en la granja durante al menos los próximos días: Beatriz Retamal, Iván Molina, Danna Ponce y Manuel González. Una entrada que generó una gran tensión entre varios concursantes y aprendices.

Los nuevos aspirantes a concursantes tendrán que aprender a hacer todas las tareas de la granja y lo harán en parejas: Dani G con Bea Retamal; Steisy con Manuel; Iván con Daniela e Israel con Danna. De esta forma, durante las dos primeras semanas no podrán ser nominados y tras este periodo de adaptación, pasarán a ser concursantes de pleno derecho.

Bea Retamal fue la primera concursante en entrar a la granja, siendo recibida por Dani G, quien se quedó muy sorprendido al verla aparecer. Y es que, después romper su relación hace unos meses, sigue habiendo mucha tensión entre ellos.

Después de la entrada de Bea llegó Manuel González. El aprendiz se unió a Dani G, Bea y Steisy, que estaban en un momento de reproches mutuos. No obstante, la granadina le recibió con los brazos abiertos y le explicó que está mal por el enfado de su novio: «Es como mi hermano, él me conoce, se ha ido enfadado porque no sé lo que ha visto».

Danna Ponce fue la tercera aprendiz en entrar. La influencer fue recibida por Lara Álvarez con los brazos abiertos, no obstante, su vídeo no sentó demasiado bien a sus nuevos compañeros. «Su vídeo de presentación lo he visto una gili**, como un demonio. Que digas que te gusta Marco porque te parece educado cuando es todo lo contrario a Dani», le dijo Steisy.

Iván Molina fue el último aprendiz en llegar a la granja de Pesadilla en El Paraíso, dispuesto a revolucionar a sus nuevos compañeros. Tras asegurar que ha opinado de sus compañeros sin conocerles, expresó que tiene ganas de vivir la experiencia, aunque no soporta los gritos, por lo que su estancia en la granja se podría complicar.