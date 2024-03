‘Pecado original’, capítulo 21 (Temporada 4): Ender y Sahika unen fuerzas para acabar con Hasan Ali

No es ningún secreto que Pecado original, con el paso de las semanas y los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia que no está dejando indiferente a nadie. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular! Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega, ya sea en Antena 3 o en atresplayer.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 20 de la Temporada 4 de la exitosa serie turca Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo, dadas las circunstancias, Yildiz no ha dudado un solo segundo en actuar. Lo ha hecho con el objetivo de dar una contundente lección tanto a Sahika como a Ender, sobre todo después de todo el drama que le han ocasionado en las últimas semanas.

💼»¡Estamos acabadas!» Sahika advierte a Ender tras la sucia jugada de Hasan Ali. 😡 La traición y el engaño amenazan su futuro empresarial. 💔 #PecadoOriginal https://t.co/X1m8Tz2dgZ ◀ pic.twitter.com/UBDrqmzkgl — Pecado Original (@PecadoriginalA3) March 16, 2024

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Çagatay ha comenzado a sentirse verdaderamente incómodo por el simple hecho de que Yildiz ha interferido en estos casos. Es algo que no le ha gustado en absoluto. Ender y Sahika, explotando a Cansu, trazan nuevos planes para vencer, de una vez por todas, a Hasan Ali.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 21 de la Temporada 4 de Pecado original. De esta forma, somos testigos de un instante verdaderamente sorprendente. ¿El motivo? La tensión entre Çagatay y Yildiz, dadas las circunstancias, aumenta por momentos. Hasta tal punto que la joven se da cuenta de que, inevitablemente, están inmersos en una compleja encrucijada.

Yildiz intenta salvar su matrimonio con Çağatay tras la venganza de Ender y Sahika. ¿Podrá el amor resistirlo todo? #PecadoOriginal 💔🤔 https://t.co/ltEO87KrT9 👈 — Pecado Original (@PecadoriginalA3) March 15, 2024

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Ender y Sahika han empezado a llevar a cabo todos sus malvados planes para conseguir su objetivo común. ¿En qué consiste, exactamente? En derrocar, de una vez por todas, a Hasan Ali. A pesar de todo, la llegada de Yildiz, Sahika y el amigo de Ender de la cárcel de Nurgül es algo que ha afectado a todos, y mucho.

Por si fuera poco, al ser consciente de la situación que está viviendo, somos testigos de cómo Cansu no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para dar el paso de utilizar la frialdad y el distanciamiento que existe entre Yildiz y Çagatay para utilizarlo a su favor. A pesar de las consecuencias, es más que evidente que la joven está más que dispuesta a asumirlas. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y atresplayer.