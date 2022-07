‘Pasapalabra’: Rafa, a una respuesta de llevarse el Bote del programa

El pasado jueves tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de Pasapalabra presentada por Roberto Leal. No fue un programa cualquiera, sino uno en el que Rafa estuvo a punto de hacer historia y arrebatarle el Bote de 1.252.000 euros a Orestes. ¡Algo verdaderamente sorprendente!

A tal punto llega la cosa que el de Burgos no dudó en hacer la siguiente confesión: «Nunca había estado, en 190 programas que llevo aquí, con el agua tan al cuello». Todo comenzó cuando tanto Rafa como Orestes tuvieron que enfrentarse al Rosco de Pasapalabra. El andaluz tenía 159 segundos acumulados mientras que el burgalés tenía un total de 148 segundos.

Después de cinco aciertos del sevillano, pasó el turno a su contrincante. Seis respuestas correctas, y el turno regresó a Rafa. Ahí fue donde protagonizó una importantísima racha, donde acertó 17 preguntas del tirón. Pero cuando Roberto Leal preguntó lo siguiente: «Apellido del atleta que ganó la medalla de oro en la prueba de decatlón en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008», decidió ceder el turno a Orestes.

Rafa no pudo evitar murmurar, al no saber cuál era la respuesta: “¿Cómo se llamaba ese tío?”, comenzó diciendo. Acto seguido, fue más allá: “Me he mirado medallistas hasta de petanca, pero no me acuerdo. Es la vez que más cerca he estado, pero si no te viene… No te viene”, reconoció a Roberto Leal.

Como era de esperar, el concursante andaluz fue el primero en terminar esa primera vuelta, y lo hizo con un total de 23 aciertos, ni un solo fallo y 47 segundos restantes. Acto seguido acertó la F, por lo que tan solo le quedaba una palabra para llevarse nada más y nada menos que 1.252.000 euros.

Orestes se había quedado sin palabras con la racha de su adversario, tanto es así que terminó cometiendo un error en la letra Ñ. Posteriormente, Rafa decidió jugársela en la letra Y, la única que le quedaba para completar el Rosco, pero se equivocó: dijo “Gary” cuando, en realidad, la respuesta era Bryan Clay. Aunque estuvimos a punto de vivir un hecho histórico, lo cierto es que Rafa continúa demostrando que es uno de los concursantes más espectaculares que han pasado por el programa.