La Navidad ya está aquí, y las cadenas de televisión de nuestro país ya tienen todo preparado para ofrecer a los espectadores programaciones navideñas durante estos días. Uno de estos programas es ‘Pasapalabra’, que este viernes emitirá un programa muy especial.

Con motivo de la Nochebuena, este viernes 24 de diciembre, ‘Pasapalabra’ recupera a dos de sus concursantes más queridos por el público: Luis de Lama y Marco Antonio regresan al concurso de Antena 3 para enfrentarse al rosco, en el que podrán ganar 100.000 euros.

En este programa, los dos concursantes regresarán al programa, con la emoción de la primera vez y la nostalgia de su paso por el programa, donde se convirtieron en dos de los concursantes que han hecho historia en el espacio de Antena 3.

En este programa, habrá un rosco especial en el que podrán llevarse 100.000 euros a sus respectivas casas. De esta forma, por un día volverán a meterse en el papel que ahora mismo ocupan Orestes y Jaime, no obstante ellos tendrán que esperar hasta después de Navidad para volver a batirse en duelo.

Y es que este viernes será el turno de Marco Antonio y de Luis de Lama. Un regreso muy esperado por los espectadores, a los que también les habría gustado ver en concursando de nuevo a Pablo Díaz, otro de los concursantes históricos del programa. No obstante, el canario ya se llevó el bote por lo que él no puede participar. Sin duda, un programa inolvidable que no dejará indiferentes a los espectadores.