Miri Pérez-Cabrero saltó a la fama tras su participación en MasterChef, donde destacó por su talento pero, sobre todo, por su espontaneidad. Desde entonces, ha estado inmersa en numerosos proyectos pero, a su vez, se ha dedicado a las redes sociales. Pero, hace tan solo unos meses, se vio sorprendida con una gran oportunidad.

Y es que se convirtió en concursante de Supervivientes 2024. A pesar de haberse quedado prácticamente a las puertas de la Gran Final del reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras, Miri Pérez-Cabrero estuvo las semanas suficientes para poder demostrar que es una gran superviviente. ¡Una de las mejores que ha pasado por las últimas ediciones!

Durante su participación en este concurso, pudimos conocer mucho más a su padre Eduardo Pérez-Cabrero. Inevitablemente, se convirtió en protagonista no solamente por ser uno de los mejores defensores, sino también por una charla que Miri tuvo con Pedro García Aguado. En ella, confesó al que iba a ser el ganador de la edición cómo afrontó, cuando era una niña, la noticia de que su padre era homosexual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miri Pérez-Cabrero 🦋 (@miriperezc)

Sea como sea, a pesar de esos altibajos, todo quedó en el pasado puesto que la relación que Miri tiene actualmente con su padre es verdaderamente idílica. De hecho, hace tan solo unos días pudimos verles de vacaciones en Ibiza, donde han protagonizado un emotivo momento que acabó con Eduardo entre lágrimas.

«Pero, ¿por qué lloras?», preguntó la ex concursante de Supervivientes 2024. Él no tardó en hablar: «Porque te voy a decir una cosa. Yo quiero…», pero no pudo terminar la frase, puesto que ella la sabía perfectamente a qué se refería: «Que tire tus cenizas aquí». Acto seguido, mostraron las vistas que tenían, del mar desde un acantilado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miri Pérez-Cabrero 🦋 (@miriperezc)

Lejos de que todo quede ahí, Eduardo Pérez-Cabrero quiso ir mucho más allá, sin perder el humor: «Yo quiero que se me lleve el viento… pero ten cuidado con el viento, que las cenizas te vienen». La influencer no pudo evitar reírse ante la ocurrencia de su padre: «De repente te tiro aquí con todo el cenizamen y me como tus cenizas».

Además, Miri Pérez-Cabrero no dudó un solo segundo en aprovechar para comentar algo más y, además, hacerle una firme petición: «Pero qué suerte que ahora te tengo. No me hables de tus cenizas, que me da yuyu. No me digas eso». Es más que evidente que la relación entre ambos es más fuerte y más bonita que nunca. ¡Nos encanta verles así!