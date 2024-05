Miri se sincera sobre el instante más crítico con su padre: «Es gay y me enteré por mis amigas»

En los últimos días, los concursantes de Supervivientes 2024 disfrutaron de una breve pero intensa unificación. De esta forma, los desayunos compartidos y los momentos de diversión no faltaron, pero también hubo tiempo para alguna que otra confesión, como la que le hizo Miri Pérez-Cabrero a Pedro García Aguado.

Entre otras cuestiones, la ex aspirante de MasterChef le hizo saber cuál fue uno de los momentos más duros y más críticos en la relación con su padre. Miri hizo saber a su compañero de Supervivientes 2024 que sus padres se divorciaron cuando ella tan solo tenía 8 años, afirmando que su padre es homosexual.

«Hace 20 años no era lo que es ahora, y yo con ocho años no era lo suficientemente mayor para enterarme de lo que pasaba ni lo suficientemente pequeña para no enterarme», reconoció Miri Pérez-Cabrero. Acto seguido, quiso dar más detalles de esta etapa de su vida: «Decidieron no contármelo y me acabé enterando por mis amigas».

Miri habla del momento más crítico en la relación con su padre: «Es gay y me enteré por mis amigas» #SVGala10 https://t.co/QagSPlZeAv — Supervivientes (@Supervivientes) May 10, 2024

Lejos de que todo quede ahí, la ex aspirante de MasterChef continuó sincerándose sobre cómo vivió aquel instante, sobre todo porque fue a «un colegio de monjas donde la homosexualidad era tratada como una enfermedad». Es por eso que la joven comenzó a marcar ciertas distancias con su padre.

«No le podía ni ver, sentía asco», reveló. Por fortuna, todo eso ha quedado en el pasado puesto que, desde hace unos años, Miri tiene una relación realmente especial con su padre: «Es un campeón máximo y le amo», reconoció a Pedro García Aguado. ¡Es una de las personas más importantes de su vida, sin ninguna duda!

Miri vive una de las galas de Supervivientes 2024 más intensas

Debemos tener en cuenta que la joven estaba entre los tres concursantes que tenían posibilidades de decir adiós al concurso. Por fortuna para ella, a pesar de medirse ante dos grandes titanes de esta edición como son Laura Matamoros y Kiko Jiménez, Miri Pérez-Cabrero consiguió el apoyo suficiente de la audiencia.

Lejos de que todo quede ahí, fuimos testigos de cómo sus compañeros de Playa Condena decidieron que no querían seguir conviviendo más con ella. Así pues, la ex aspirante cambió a Playa Olimpo, donde se encuentra su gran amiga Marieta. ¡Por fin parece haber encontrado su hueco en Supervivientes 2024 tras el último cambio de equipos!