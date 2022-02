¡La saga de ‘Batman’ continúa! El próximo 4 de marzo tendrá estreno una nueva película del superhéroe de Gotham, por lo que ambos actores han acudido el pasado miércoles al programa de Pablo Motos, ‘El Hormiguero’ a través de una videollamada.

Robert Pattinson esel encargado de relevar a Ben Affleck como el hombre murciélago, junto a Zoë Kravitz como Catwoman. Ellos on los protagonistas de esta nueva entrega.

Ante tanta expectación sobre quien sería el próximo Bruce Wayne, el actor británico quiso revelar porqué aceptó el papel: “Siempre me ha gustado ver películas de superhéroes, pero me costaba pensar en interpretar uno porque me daba miedo tener que firmar para hacer no sé, tres, cinco o diez películas, que es mucho compromiso y da un poco de miedo comprometerte a algo tan prolongado.” A lo que continuó añadiendo: “Pero en este caso la verdad es que yo crecí con Batman, me disfrazaba de él de pequeño y las películas me influyeron muchísimo, así que no me costó nada tomar la decisión”.

“Crecí con Batman y siempre me disfrazaba de él” – Robert Pattinson lo tuvo claro cuando le ofrecieron ser Batman #BatmanEH pic.twitter.com/j57N5tfYsV — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 23, 2022

Tras varias películas de la conocida saga, Robert Pattinson ha aclarado la trama sobre la que tendrá lugar esta nueva entrega: “Es un Batman con poca experiencia, porque solo lleva de Batman aproximadamente un año, e intenta hacerlo lo mejor posible pero todavía está asimilando lo que significa esa decisión de convertirse en Batman y de repente aparece un malo increíblemente inteligente que llega a Gotham y empieza a destruir prácticamente toda la sociedad de Gotham. Y Batman tiene que pararle”.

Robert Pattinson y @ZoeKravitz nos cuentan la trama de su nueva película, ‘The Batman’ #BatmanEH pic.twitter.com/7MJ6pv0ZJE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 23, 2022

Ambos actores han tenido que prepararse físicamente para interpretar a Batman y a Catwoman respectivamente. A raíz de esto, Pablo Motos le ha recordado al actor, una de las escenas de la primera entrega de ‘Crepúsculo’ en las que peor lo pasó, a lo que de inmediato entre risas le contestó: “Prefiero no acordarme”.

Por si fuera poco, añadió: “Me tenía que quitar la camisa y como quedarme brillando al sol. Entonces me quité la camisa, pero pensé, ‘no, bueno, mejor me desabrocho solo tres botones”. El próximo mes, podremos deleitarnos con la nueva película de la saga, que con estos actores, promete mucho.