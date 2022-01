Sin duda alguna, Batman es uno de los superhéroes más importantes de la franquicia de DC. El encargado de darle vida en las últimas entregas ha sido Ben Affleck, quien en varias ocasiones ha confesado cumplir un sueño al poder interpretar al hombre murciélago.

Sin embargo, lo que empezó siendo un sueño, ha ido convirtiéndose en un auténtico dolor de cabeza para el actor. Su legado en la franquicia deja 4 películas, después de que se estrenara en 2016 su primera aparición con ‘Batman v Superman’. Finalmente, en 2019 tomo la decisión de retirarse de DC Comics, debido a malas experiencias que vivió al dar vida al superhéroe de Gotham.

En una entrevista en Entertaiment Weekly junto con su amigo, Matt Damon, habló sobre este radical cambio de opinión: “Tuve una experiencia realmente horrible en Liga de la Justicia (2017) a causa de diversas razones. Sin querer culpar a nadie, pasaron muchas cosas. Pero, realmente es que ya no era feliz. No me gustaba estar allí. No pensé que fuese interesante”.

Quizás, con el paso del tiempo Ben ha ido perdiendo la admiración que sentía hacia el conocido personaje. Además de la perdida de interés por el personaje, aclaró el motivo por el que tomó la decisión de abandonar la franquicia: “Ocurrieron algunas cosas realmente terribles. Terribles. Pero fue en aquel momento cuando pensé, ‘no voy a hacer esto nunca más’”.

Seguidamente agradeció a Matt Damon su ayuda a tener más clara la idea de abandonar el universo de superhéroes: “Fuiste una de las principales influencias para tomar la decisión”.

Ante una marcha que por parte del actor era inminente, aseguro que tuvo una muy buena sensación en la que se espera que será su última película interpretando a Bruce Wayne, ‘The Flash’, que verá la luz a finales de 2022. “Fue diferente, pero no de una forma que sea incongruente con el personaje” quiso matizar.

Muchos fans se preguntan, ¿quién sucederá a Ben Affleck como Batman? Bien, pues su sucesor está más que confirmado, y Robert Pattinson conocido por otras películas como ‘Crepúsculo’, ‘Harry Potter y el cáliz de fuego’ o ‘Agua para elefantes’. Nos tocará despedirnos de un gran interprete del hombre murciélago, aunque el legado del hombre murciélago queda en muy buenas manos.