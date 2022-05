Anabel Pantoja está viviendo sus horas más bajas en ‘Supervivientes 2022’. La concursante se vino abajo después de que el azar la separase de Julen, su mayor apoyo en la isla. Y aun más al llegar a la nueva localización, Cayo Paloma, la misma playa en la que visitó a su todavía marido, Omar Sánchez, en la edición pasada del reality.

Consciente de lo mal que lo está pasando Anabel, Omar Sánchez ha querido demostrarle su apoyo. A pesar de haberse separado, la ex pareja mantiene muy buena relación, continúan siendo amigos y la concursante le tiene muy presente en su día a día en la isla.

«No sé lo que me voy a encontrar fuera cuando salga. Espero que él esté bien, que esté feliz y que la vida me dé lo que yo merezca o lo que me tenga preparado», declaró ella hace unas semanas en la isla. Omar está muy atento a su paso por el concurso y recientemente ha tenido un detalle con Anabel a través de su cuenta de Instagram.

A pesar de que Anabel Pantoja haya demostrado tener mucha complicidad con Yulen, Omar Sánchez demuestra que apoya a la que sigue siendo su mujer durante su aventura en Honduras, haga lo que haga. Así lo demostró en sus historias de Instagram.

«Sigue luchando, guerrera», escribió el ex concursante de ‘Supervivientes 2021’ junto a una imagen Anabel Pantoja durante la prueba que realizó este domingo en Honduras. De esta forma, Omar ha vuelto a demostrar su apoyo incondicional a su ex pareja.

Por otro lado, Anabel se ha venido abajo en varias ocasiones al acordarse del canario en la isla. La última de ellas, al conocer que a partir del pasado jueves viviría en la misma playa en la que estuvo el año pasado, cuando viajó hasta Honduras a ver al que todavía era su marido.