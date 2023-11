Una presentadora de Telecinco cuenta toda la verdad sobre sus ingresos: «Gano más en redes»

Las cadenas de televisión están llenas de estrellas, especialmente entre sus presentadores, que suponen un reclamo para la audiencia y pueden hacer un programa sea un fracaso o un éxito. Es el caso de Telecinco, donde sus conductores tienen grandes contratos para blindar su situación, aunque no es el caso de una presentadora que ha dejado claro que gana más con el negocio de la redes sociales.

Muchos colaboradores se han convertido en grandes fenómenos en plataformas como Instagram y Tik Tok, donde aprovechan su fama para monetizar y realizar todo tipo de colaboraciones con marcas. Es el caso de Nuria Marín, que ha pasado de ser una de las sustitutas habituales de Sálvame y de Socialité a tener apenas días de trabajo ante las cámaras.

Debido a que no forma parte del selecto club de los presentadores con contrato de cadena -al que pertenecen nombres como Jesús Vázquez, Lara Álvarez, Sandra Barneda o Jorge Javier Vázquez- si bajan sus apariciones también lo hace su sueldo. Es por eso que se encuentra en búsqueda de nuevas oportunidades.

Ante la desaparición del Deluxe ya no es necesario que sea la sustituta habitual de María Patiño cada fin de semana, por lo que su carga de trabajo ha bajado de forma considerable. Para ello ha comenzado a colaborar con TV3, la cadena catalana donde es posible verla como colaboradora del magazine de Està passant y pronto se pondrá al frente como presentadora de Love cost, un programa para buscar pareja.

Al margen de la televisión, Nuria Marín decidió comenzar a contar información del mundo del corazón desde su cuenta de Tik Tok, aunque lo hacía como simple entrenamiento. «De repente, ya no salía tanto en la tele. Me encontraba que iba un día a la semana a Socialité y me veía desentrenada. Empecé a hacer TikTok para llegar en forma a Socialité y me funcionó muy bien», ha comentado en una entrevista para el programa El suplement, de Catalunya Radio.

Lo que comenzó como algo inocente y por lo que muchos de sus compañeros le llegaron a criticar, ahora se ha convertido en una gran fuente de ingresos que era inesperada hasta hace poco: «Gano más dinero con las redes, pero también trabajo mucho». La venganza le ha llegado tiempo después: «Mucha gente de la profesión se reía de mí, pero muchísimo. Ahora me han venido a pedir ayuda».