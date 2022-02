Nuria Bermúdez ha lanzado un importante mensaje a través de redes sociales. La modelo ha sido recientemente operada de cáncer de piel por un tumor maligno.

Nuria Bermúdez fue uno de los rostros más importantes de la historia de la televisión de los años 90. Sin embargo, la madrileña ha permanecido durante años alejada de todo ese mundo. A pesar de ello, ella comparte su día a día con su más de 40 mil seguidores en Instagram.

Precisamente a través de esta red social, la modelo ha contado que no está pasando por su mejor momento de salud. La joven explicó que le detectaron un tumor maligno y que ha sido extirpado sin ningún problema. Por ello, ella ha aprovechado esta ocasión para mandar un mensaje de prevención sobre cualquier mancha en la piel sospechosa.

«Hay veces que ciertas cosas pueden pasar desapercibidas o parecen estar en orden… y no ser así. Desde que tengo uso de razón he tenido una manchita en el cuerpo, una de esas ‘señas de identidad’. Cuando he acudido a distintos dermatólogos, siempre obtuve la misma respuesta: ‘nada, no es nada, una mancha tipo cicatriz que en cualquier momento puedes quitarte’», empieza explicando Nuria Bermúdez en su publicación de Instagram.

En 2019, le realizaron una biopsia, pero como no era algo importante se retrasó debido a la pandemia. Sin embargo, en 2021, la modelo se dio cuenta que había crecido. «Acudí entonces al Hospital de Torrelodones, donde se me practica una biopsia en quirófano. Resultó que tengo un dermatofibrosarcoma protuberans», escribió refiriéndose a un tipo de tumor muy raro de 4 cm.

«Quiero deciros con esto que, ante manchas o lunares que podáis tener en el cuerpo, no os relajéis… Incluso si una prueba os dice que no es un tema importante», recomendó Nuria Bermúdez. «Acudid nuevamente y no dejéis de revisaros porque puede derivar en algo que necesite una pronta actuación», finaliza la madrileña en la publicación.