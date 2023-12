No es ningún secreto que First Dates se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de este formato, en el que varios comensales acuden al restaurante más famoso de la televisión para conocer a su media naranja.

Dos de los protagonistas de una de las últimas entregas de First Dates fueron Javi y Gabriela. El madrileño de 33 años fue el primero en llegar al programa. Su cita para esa noche fue una joven de 34 años, también de Madrid. El inicio de la cita fue de lo más prometedor, pero todo cambió cuando el programa les propuso bailar en plena cena.

Como no podía ser de otra manera, Javi trató de acercarse poco a poco a su cita, en plena pista de baile. Pero hubo algo que le sorprendió, y no gratamente, puesto que la reacción de Gabriela no era para nada la que esperaba: «Yo le he generado rechazo y, en consecuencia, ella me ha generado rechazo también».

Javi vive un incómodo momento con su cita: »No me gusta que me toque un desconocido» #FirstDates1D https://t.co/IzxMMmRa2I — First Dates (@firstdates_tv) December 1, 2023

La madrileña de 34 años trató de explicar su inesperada reacción: «Es que no me gusta que me cojan». Lejos de que todo quede ahí, cuando a la comensal le preguntaron concretamente por esta tensa situación, ella se mostró completamente honesta: «A mí no me toques tanto, que no te conozco de nada. Quizá es que soy rarita, no lo sé».

Tras una cita en la que estuvo marcada por ese tenso momento, llegó el instante de la decisión final de First Dates. Gabriela se mostró decidida a tener una segunda cita con el madrileño puesto que sentía que tenía muchas cosas en común con él. Pero Javi no pensó lo mismo ya que, tras la actitud que ella mostró en el baile, dejó claro que no quería volver a quedar con Gabriela. ¡El amor no triunfó!