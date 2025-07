Una mujer con enanismo, sobre la polémica fiesta de Lamine Yamal: «Es ofensivo para ti, no para mí»

La polémica fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal sigue dando mucho de qué hablar. El jugador del Fútbol Club Barcelona ha estado en boca de todos, durante los últimos días, por celebrar su 18 cumpleaños de una manera bastante particular. Y es que, dos de los temas más comentados han sido que el joven contrató a chicas de imagen y a personas con acondroplasia para entretener a sus invitados. Por ello, y debido a esta situación, en Fiesta, programa de Telecinco, invitaron a una mujer con enanismo para que diese su opinión sobre las críticas que está recibiendo el deportista. Una entrevista donde la mujer se ha sincerado.

Lejos de ponerse en contra del jugador de fútbol, la mujer ha mostrado su enfado con la Asociación ADEE por denunciar a Yamal. «Lo que están haciendo no está bien. A esas personas nadie les obligó a ir. Era una sorpresa a un jugador. No puede ser que personas con complejos vengan a prohibir esto y a denunciarlo», comenzó diciendo. Unas palabras que fueron escuchadas por Emma García, la presentadora de Fiesta, y el resto de colaboradores. «Yo soy una de las que me siento acomplejada por personas de mi misma condición porque a ellos no les gusta actuar», ha añadido.

Asimismo, la mujer ha confesado que ella conoce a muchas de las personas que fueron contratadas y que ninguna «se ha quejado» al respecto. Por ello, no entiende por qué hay tanta polémica. «He hablado con algunos. Lo han pasado bien, los han tratado como un invitado más. No hay fotos que estuvieran vestidos de payasos o bufones. Se están inventando cosas que no pasaron en esa fiesta», ha asegurado.

Amor Romeira, una de las colaboradoras del formato, no ha podido evitar mostrarse reticente ante las palabras de la invitada. «Que a ti no te guste no signifique que a todo el mundo no le tenga que gustar. Es nuestro trabajo. Somos personas con acondroplasia, tenemos una discapacidad física, no mental. Yo soy consciente de lo que hago cuando acepto», agrega la mujer.

Ante ello, Romeira ha indicado que no comprende, si no se estaban burlando de ellos, por qué les pusieron carteles en los que ponía ‘MINI BAR’. «Para mí no es necesario poner a una persona Mini Bar, con poner que son camareros como el resto basta», le dijo a la mujer. «Yo soy consiente de lo que hago. A mí me están contratando para esa fiesta y me lo están diciendo. Si yo acepto tengo que asumir lo que hay. Es ofensivo para ti, no para mí», respondió la invitada.

La invitada de ‘Fiesta’: «No hay ley»

«Si me hubieran invitado a la fiesta me hubiera puesto el cartel y voy hasta gratis. Y que vengan y me denuncien a mí», ha añadido. «Di que sí. Esto es dignificarse», comentó Pipi Estrada. «Una cosa es reírse y otra es burlarse. Simplemente, han estado en una fiesta y era una sorpresa que los invitados quisieron dar a Lamine Yamal», agregó él.

Ante ello, la invitada del programa quiso contar un episodio que vivió con la presidenta de la Asociación ADEE. «Llamé a la presidenta de la asociación para pedirle ayuda para otras personas que lo necesitaban. Siendo presidenta no tenía argumentos. Han pasado seis meses y esa asociación no se ha preocupado por saber cómo están esas personas», explicó. «No hay ley. Lo que están consiguiendo es que la mayoría de empresas y ayuntamientos en general no nos contraten», ha sentenciado indignada.