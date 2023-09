Zoleka Mandela, reconocida escritora, activista y nieta de Nelson Mandela, murió el pasado lunes 25 de septiembre a los 43 años. Y todo como consecuencia de un cáncer en diferentes partes del cuerpo, algo que ha comunicado su familia. Han sido ellos, de hecho, los que han dado a conocer la triste noticia.

«Zoleka falleció en la tarde del lunes 25 de septiembre, rodeada de amigos y familiares», aseguró la familia Mandela en el comunicado que se ha hecho público este martes, en el perfil oficial de Instagram de la fallecida. Algo que, como era de esperar, ha dejado completamente sin palabras y destrozados a todos y cada uno de sus seguidores.

El pasado lunes 18 de septiembre, la nieta de Nelson Mandela ingresó en el hospital, y lo hizo por un motivo muy concreto que ha sido dado a conocer en su Instagram: «Seguir un tratamiento de un cáncer metastásico en la cadera, el hígado, los pulmones, la pelvis, el cerebro y la médula espinal».

La familia Mandela, además, confirmó que las recientes exploraciones habían dado un diagnóstico realmente aterrador, ya que había una «progresión significativa de la enfermedad, incluida fibrosis pulmonar y varios émbolos». A pesar de la complicada situación, la activista jamás dejó de luchar. ¡Rendirse no estaba en sus planes!

Pero no fue suficiente. No es ningún secreto que la vida de Zoleka Mandela no ha sido nada fácil. De hecho, en Sudáfrica era conocida precisamente por sus libros, en los que hablaba de sus adicciones al alcohol y a las drogas. Y no solamente eso, sino también ha escrito sobre sus batallas contra el cáncer y cómo afrontó la muerte de su hija.

Algo que, desde luego, marcó un antes y un después en la vida. La hija de Zoleka falleció trágicamente a los 13 años, tras un atropello durante la inauguración del Mundial de Fútbol celebrado en Sudáfrica en 2010. Cabe destacar que la activista ha fallecido tan solo un día antes del que sería el 87 cumpleaños de Winnie Mandela, su abuela. Sin duda, una triste pérdida. Descanse en paz.

