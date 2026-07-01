Muere Victor Willis, líder y el mítico policía del grupo Village People, a los 74 años

El mundo de la música está de luto. Victor Willis, cantante, compositor y miembro fundador de Village People, ha muerto a los 74 años como consecuencia de una «corta pero agresiva enfermedad». Así lo ha anunciado la banda este miércoles 1 de julio, día en el que el vocalista cumpliría 75 años, a través de sus redes sociales. Lejos de que todo quede ahí, la noticia ha sido confirmada por la familia del artista que, como era de esperar, no solamente ha pedido respeto, sino también privacidad en estos complicados momentos. En un comunicado, los integrantes de Village People no han dudado en expresar el dolor que sienten por la pérdida de quien, inevitablemente, se convirtió en una de las voces más reconocibles de este mítico grupo de la música disco.

«Estamos profundamente tristes de anunciar la muerte de Victor Willis, cantante principal de Village People», comenzaron diciendo en el mencionado comunicado. Y añadieron: «Victor falleció el 30 de junio tras una corta pero agresiva enfermedad. La familia solicita privacidad». Una triste noticia que también ha sido confirmada por su mujer, Karen Huff-Willis, con un mensaje en el que ha hecho hincapié en el profundo vacío que deja el artista. Todo ello sumado a la petición de intimidad para la familia en este proceso de duelo.

Quién era Victor Willis, líder de Village People

Es importante tener en cuenta que el artista nació en el seno de una familia religiosa, puesto que es hijo de un pastor baptista. Comenzó a cantar desde muy temprana edad en el coro de la iglesia de su padre, por lo que tuvo la oportunidad de desarrollar una impresionante voz que, con el paso de los años, llegó a conquistar a todo el mundo.

Antes de hacerse famoso, estudió danza e interpretación y dio sus primeros pasos sobre los escenarios en diversas producciones de teatro. Hasta tal punto que llegó a formar parte del negro Ensemble Company, pero también en el reparto original de The Wiz, exitoso musical de Broadway. Una experiencia que, desde luego, marcó un gran punto de inflexión en su trayectoria.

Pero todo fue mucho más allá a mediados de los años 70, cuando conoció a Jacques Morali, el productor francés que le propuso poner voz a un nuevo proyecto que estaba inspirado en icónicos personajes de la cultura estadounidense. Fue entonces cuando surgió Village People, sin tan siquiera imaginar que iba a convertirse en uno de los grandes fenómenos del pop y de la música disco.

Victor Willis era el cantante principal y coautor de gran parte del repertorio del grupo. De hecho, canciones como YMCA, Macho Man, Go West o, incluso, In the Navy se convirtieron en verdaderos himnos internacionales. Es más, Village People es considerada como una de las bandas más populares de finales de los 70. Sin duda, estamos ante una triste y dura pérdida. Descanse en paz.