Muere trágicamente Jesse Jane, conocida actriz de cine para adultos, a los 43 años

La pasada mañana del 24 de enero fue encontrada sin vida Jesse Jane, una reconocida actriz de cine para adultos. Su cuerpo fue encontrado en su apartamento en Oklahoma junto al de su pareja, Brett Hasenmueller, también fallecido. La policía acudió al piso de la pareja a raíz de que su novio llevara varios días sin acudir al trabajo, por lo que se intuye que ya habían pasado varios días desde su muerte.

Aún no se conoce la causa de la muerte, pero todo apunta a que se trata de una sobredosis de drogas, aunque el departamento de medicina forense se encuentra aún tratando de averiguar el motivo de la muerte y la fecha en la que ambos fallecieron, ya que aún no se ha estimado la fecha de la muerte. La actriz ha fallecido a la edad de 43 años.

I’m breaking tradition and posting a few pics of the legendary Jesse Jane who passed away today. Sleep well Jesse. You will be missed. pic.twitter.com/sGMHrdtvqV

