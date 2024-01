Muere el influencer Brian Barczyk a los 54 años: el vídeo con el que se despidió de sus seguidores

El pasado lunes 15 de enero se confirmó la muerte del influencer Brian Barczyk de 54 años. El creador de contenido dedicaba sus redes sociales a la fauna, en concreto, en el ámbito de los reptiles. El creador de contenido acumula más de 7 millones de seguidores en Tik Tok y 1,3 millones en Instagram. El estadounidense padecía de una enfermedad que le ha costado la vida.

A principios del pasado año 2023 fue diagnosticado de un cáncer de páncreas en una etapa avanzada. Fue tras entrar en cuidados paliativos cuando su estado empezó a empeorar. A principios de este año, el 5 de enero, subió un vídeo a su canal de YouTube, donde suma más de 5 millones de seguidores, titulado «Esto Es Un Adiós», en el que se despedía de sus fans. El vídeo de despedida ya acumula más de 2,8 millones de visualizaciones.

«Los aprecio mucho, ha sido un viaje increíble que me cambió la vida, cada uno de ustedes ha cambiado mi vida como no lo pueden creer». Este es el mensaje que lanzó en su vídeo de despedida a sus fans, agradeciéndoles por el apoyo y ánimos que ha recibido durante este proceso. «Estoy listo, chicos. Ha sido muy duro y doloroso», decía acerca del último año de su vida en el que había luchado contra la enfermedad.

El estadounidense es reconocido por su contribución a la conservación, donde los fondos han sido destinados al Reptarium Reptile Zoo y a la construcción de un acuario, que menciona en su vídeo de despedida que no estará para ver su apertura. Fue presentador del programa Venom Hunters de Discovery Channel, un programa de buscadores de veneno de serpiente.

Brian Barczyk, well-known for his reptile videos, has died after a battle with cancer. He was 54 pic.twitter.com/lpepLodMFf

— BNO News Live (@BNODesk) January 15, 2024