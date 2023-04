Muere el famoso periodista y locutor de radio Carlos Tena a los 80 años

Luto en el mundo de la música al conocerse la muerte del mítico periodista y locutor Carlos Tena a los 80 años. Fue una de las caras más conocidas de TVE durante la conocida Movida madrileña, entrevistando a grupos y cantantes que marcarían una época.

Fuera del foco desde hace años, su mayor popularidad la vivió en los 70 y 80, actualmente era recordado por muchos de sus lectores, oyentes y espectadores. También era admirado por muchos de los artistas con los que trabajó, que no han tardado en mostrar sus condolencias.

Ha fallecido el periodista Carlos Tena, responsable de míticos y pioneros espacios musicales en televisión como ‘Popgrama’, ‘Caja de ritmos’ o ‘A uan ba buluba balam bambú’. Nos queda su trabajo, a buen recaudo en este @ArchivoRTVE #DEP –> https://t.co/K1Asx7pkm6 pic.twitter.com/enMDoJNZmd — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) April 14, 2023

Precismaente ha sido un músico, Álex de la Nuez, el que daba la noticia en redes sociales. «Ha fallecido mi querido Carlos Tena. No puedo expresar el dolor que supone, ni me voy a explayar en una esquela. 45 años no se resumen en una frase», escribió en su cuenta de Twitter el miembro de grupos como Zombies, Tequila y Alex & Christina.

Su treyectoria es enorme, habiendo trabajado en diarios como Pueblo, Madrid, Diario 16, El Mundo, Liberación o Diario de Barcelona. También en revistas especializadas en el mundo musical como: Mundo Joven, Discóbolo, Triunfo, La Calle, Mundo Obrero, El Siglo, Cambio 16, El Papus, Imagen y Sonido y Los Aventureros.

Como decíamos, Carlos Tena fue uno de los periodistas que dieron a conocer este movimiento que marcó una época en la historia musical. Colaboró y presentó espacios como Popgrama, Música, maestro, Caja de ritmos, ¿Pop Qué? y Auanbabulubabalambambú.

Para recordar a Carlos Tena, el equipo de @rtveplay pone a tu disposición esta colección Los contenidos de nuestro @ArchivoRTVE, pasando por Caja de Ritmos, A uan ba buluba balam bambú y Popgrama, en un mismo lugarhttps://t.co/KdtRUrGqGY pic.twitter.com/g3BBffmnxz — RTVE (@rtve) April 14, 2023

Su relación con la música le llevó a producir trabajos discográficos de artistas como Mario Tenia, Johnny Comomollo, Tilburi y Paraíso. También escribió el libro Historia del Blues, publicado en el año 1996.

Tras salir de TVE en mitad de varias polémicas, Tena volvió a la televsión por la puerta grande al convertirse en jurado del programa Lluvia de estrellas, que presentaba Bertín Osborne. En Antena 3 formó pareja televisiva con su compañero Lauren Postigo, con el que protagonizó varios momentos que ya han pasado a la historia.

A principios de los años 2000 se marchó a vivir a La Habana para trabajar en un órgano dependiente del Gobierno cubano relacionado con el mundo de la música y la cultura. Finalmente, en los últimos años había regresado al anonimato y su último trabajo fue como columnista en la revista musical EFE EME.