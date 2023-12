Muere la cantaora Thais Hernández con tan solo 35 años de edad

La cantaora flamenca Thais Hernández ha muerto con tan solo 35 años después de una larga lucha contra el cáncer que padecía. La catalana había abandonado los escenarios para centrarse en su recuperación, pero no pudo cumplir su sueño de regresar recuperada.

Nacida en Sant Boi de Llobregat, con 20 años arrancó en un coro rociero, lo que le llevó a participar como cantante de estudio para grabaciones de discos de flamenco de diferentes artistas Ha trabajado codo con codo con algunos nombres tan conocidos como Juan Gómez ‘Chicuelo’, Sabor de Gracia, Juan de Juan, Inés Bubio, Susana Escoda, Antonio el Toleo y Antonio ‘Ñoño’, entre otros.

A comienzos del añ0 2023 compartía con sus seguidores en Instagram su lucha con la enfermedad y las ganas que tenía de recuperar su vida y actividad normal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Thais Hernández (@thaishernandezflamenco)

«AÑO 2023.. Por fin … Me encantaría poner como todos vosotros un magnifico post o reel recordando los mejores momentos. Pero la verdad que como cualquier persona que esta en la lucha contra el cancer, no te deja tener muchos… Mis días por encontrarme bien han sido todos y no me arrepiento, porque esto es el proceso de sanación», comenzaba.

«Incluso el mejor día de mi vida estuve intentando aguantar como una campeona. Porque sí tuve la suerte de vivir mi boda. De casarme con la persona mas maravillosa del mundo, que me apoya y hace que mis días sean menos malos y pueda tener la paciencia suficiente para luchar. Sí que he tenido momentos felices pero muy difícil de mantenerlos, pasan fugaces… Los que han pasado por algo así seguro que me entienden», recordaba.

«Seguiré luchando y haciendo lo que me gusta mientras que el cuerpo me lo permita. Gracias a todos los que han estado a mi lado y gracias a los que no. No importa todos tenemos vidas y estamos ocupados. Os quiero infinito», se despedía en aquel momento de sus seguidores.

En los últimos meses era habitual que compartiese en redes sociales vídeos de actuaciones recordando tiempos mejores, aunque siempre con la esperanza de una vuelta a los escenarios. Por desgracia Thais Hernández no ha podido cumplir su deseo y ha fallecido. Descanse en paz.