Miley Cyrus y su referencia a ‘When I was your man’ de Bruno Mars en su nuevo single

Con la llegada del 2023, Miley Cyrus anunciaba el lanzamiento de su nuevo disco, Endless Summer Vacation, un álbum muy esperado que verá la luz el próximo 10 de marzo. Pero antes, la semana pasada la artista estadounidense lanzó un nuevo single, titulado Flowers.

El lanzamiento de Flowers dio mucho que hablar. No solo porque se trata de una canción con un claro destinatario: su ex marido, el actor Liam Hemsworth. Sino porque la artista estadounidense decidió publicar esta canción el 13 de enero, coincidiendo con el cumpleaños del australiano.

La canción comienza recordando la buena pareja que hacían al principio, no obstante, a medida que avanza se centra en cómo todo fue a peor por los numerosos desencuentros entre los dos. De esta forma, Miley Cyrus grita a los cuatro vientos que está bien sola y que no necesita a nadie para ser feliz.

Liam Hemsworth le dedico a Miley Cyrus «When I Was Your Man» de Bruno Mars y ‘Flowers’ es su respuesta diciéndole que puede comprarse flores, sostener su mano, bailar y amarse a ella misma mejor de lo que lo hacía el. El contexto que necesitais saber.pic.twitter.com/hEttmZQS30 — Paula 🌻 (@karencandado) January 12, 2023

“I can love me better than you can” (puedo quererme mejor que tú, en su traducción al castellano) es una de las frases que más se repite a lo largo de la canción, en la que además, Miley Cyrus hace una clara referencia a When I Was Your Man, de Bruno Mars.

Se trata de una canción que Liam Hemsworth le dedicó durante su relación. Y ahora, Miley Cyrus la canta en forma de respuesta: “I can buy myself flowers / Talk to my self for hours / Say things you don’t understand / I can take myself dancing / And I can hold my own hand” (puedo comprarme mis propias flores, hablarme durante horas, decirme cosas que tú no entenderías, llevarme a mí misma a bailar y coger mi propia mano)», canta la artista.

Como era de esperar, este detalle, que además ha sido compartido por la propia artista a través de las redes sociales, ha sido uno de los temas más comentados desde el lanzamiento de la canción, que no deja de escalar puestos en las listas de éxitos internacionales.