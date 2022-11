‘MasterChef Celebrity’: ¿Qué concursante ha sido expulsado y se ha quedado a las puertas de la final?

La 1 de Televisión Española emitió este lunes la semifinal de MasterChef Celebrity. Una noche llena de emoción, donde los cinco semifinalistas lucharon por hacerse un hueco en la final del talent culinario. Sin embargo, uno de ellos abandonó las cocinas del programa al final de la noche.

Isabelle Junot fue la concursante que se quedó a las puertas de la final. Los jueces decidieron que fuera la expulsada de la noche, al considerar que no había estado a la altura en la prueba de eliminación, donde los delantales negros tenían que recrear un postre bajo las órdenes del maestro chocolatero David Pallás.

Los nervios jugaron una mala pasada a Isabelle, que durante el cocinado del postre de David Pallás se olvidó de un paso importante. Varios errores más en el plato hicieron que los jueces deliberasen que debía ser ella la última expulsada de MasterChef Celebrity.

Isabelle Junot se convierte en la última expulsada de #MCCelebrity 7 y @ManuBaqueiro se convierte en el último finalista https://t.co/Qz726RwX2t pic.twitter.com/mXQXrpnr6C — MasterChef (@MasterChef_es) November 22, 2022

A pesar de que la decisión se veía venir por el resultado de la prueba, Isabelle siempre había sido una de las grandes favoritas para llegar a la final de la séptima edición del talent culinario. Una prueba más de que en MasterChef no hay nada escrito.

Antes de despedirse de sus compañeros, Isabelle agradeció la oportunidad, asegurando que: «He aprendido a ser yo, desde el primer momento que entré me daba mucho miedo estar tan expuesta. Pero, me dije que esto es solo una vez en la vida, que tenía que cogerlo y hacer todo lo que pudiera»-

«Tengo la gran suerte de haber pasado por aquí, porque he aprendido a de mí misma, a superarme, y a llegar a mis límites. Ha sido como sueño”, señaló muy emocionada antes de colgar su delantal y abandonar las cocinas del programa.