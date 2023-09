‘MasterChef Celebrity’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

La 1 de Televisión Española emitió este jueves la segunda entrega de la octava edición de MasterChef Celebrity. El talent culinario terminó con la expulsión de uno de los integrantes de Los Morancos. El último reto del programa hizo que César Cadaval tuviera que decir adiós a su paso por las cocinas.

Blanca Romero, Toñi Moreno, Daniel Illescas, Laura Londoño, Palito Dominguín y los dos hermanos Cadaval lucieron los delantales negros en la prueba de eliminación. Tuvieron que cocinar en pareja. Como eran impares, se sumó Luca Dazi, ex concursante de MasterChef, que formó equipo con César. Los concursantes jugaron a Palabras prohibidas para averiguar qué ingredientes iban a tener.

El humorista fue el primero en enseñar su plato, en el que el conejo era el ingrediente principal. Tras las risas en su presentación, los jueces le dijeron que la carne estaba cruda. «Por esto te puedes ir», le advirtió Jordi Cruz al probar su plato.

Toñi Moreno, Blanca Romero y César Cadaval fueron los tres famosos que quedaron en la cuerda floja. Pepe Rodríguez reveló la decisión del jurado y anunció que el cómico no iba a seguir en el formato. «No me lo esperaba, la verdad… Me da mucha pena porque me lo estaba pasando muy bien. No os podéis imaginar el buen rollo que hay aquí, con los jueces y los compañeros», exclamó César Cadaval.

El integrante de Los Morancos contó en su entrevista de despedida que creía que iba a durar más tiempo en MasterChef Celebrity. «Pensé que iba a aprender a hacer muchas más cosas… Estaba muy a gusto y me da mucho coraje», expresó.

Cuando le tocó pronosticar quién será el ganador del concurso, el expulsado nombró a muchos de sus compañeros, incluyendo a su hermano: «Con lo que está aprendiendo y con la mano que tiene, yo creo que también es uno de los mayores candidatos a llevarse el premio».