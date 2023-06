‘MasterChef 11’: Pilu, superada en su última prueba en el programa

Este lunes MasterChef 11 emitió su gran final. Tras una edición histórica, y después de que Eneko consiguiera la primera chaquetilla para el duelo, los tres finalistas se enfrentaron a su última prueba de exteriores. Una prueba en la que Pilu, Álex y Lluís se jugaban el pase al duelo final.

Martín Berasategui fue el chef invitado de esta prueba, en la que los tres aspirantes tuvieron que recrear un menú suyo, el cual degustarían un total de diez grandes figuras de la gastronomía del País Vasco. Una prueba nada fácil, en la que Pilu se vino abajo.

Al ver que no le daba tiempo a sacar su plato, Pilu se derrumbó. «Vamos a adelantar el siguiente plato de Álex, ya que Pilu no le ha dado tiempo aún», les dijo Samantha Vallejo-Nágera a los comensales mientras la controladora aérea se mostraba completamente superada.

Jordi Cruz, fue el primero en darse cuenta del estado en el que se encontraba la joven, y no dudó en acudir a echarle una mano. «Has presupuesto que los platos de tus compañeros están mejor y te has derrotado», le dijo el chef mientras intentaba animarla.

«Me da vergüenza porque le prometí a mi hermano que estaría orgulloso de mí», dijo entre lágrimas la finalista. «Tu hermano estará muerto del orgullo, y tu familia. Yo estoy orgulloso de ti», le animó Jordi Cruz con cariño.

Finalmente, el mejor aspirante de la última prueba de exteriores de Masterchef 11 fue Álex, no obstante tanto Pilu como Lluís tuvieron excelentes valoraciones por parte de los comensales y de los miembros del jurado. «Habéis llegado muy lejos», les dijo Jordi a los aspirantes que finalizaban su recorrido en las cocinas de MasterChef 11, para dar paso al duelo final entre Álex y Eneko.