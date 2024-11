‘Martínez y Hermanos’ anuncia sus invitados famosos para hoy, miércoles 6 de noviembre

Después de comenzar su andadura en Movistar Plus+, Martínez y Hermanos ha saltado a la televisión en abierto después de dejar un gran sabor de boca entre los espectadores de la plataforma. Ya en su nueva cadena tuvo una gran acogida en su primera temporada, por lo que Mediaset no dudó en renovarlo para una segunda tanda de programas con Dani Martínez como presentador y maestro de ceremonias. El leonés contará con grandes invitados en su plató en la noche del miércoles 6 de noviembre y que tendrán que contar algunas de las anécdotas más divertidas de su vida Los tres invitados son caras muy famosas, siendo un futbolista conocido en todo el mundo, un actor que está cansado de hace de malo en sus papeles y una vedette del siglo XXI los que se enfrentarán a las pruebas más locas.

Lorena Castell vuelve tras triunfar con su Bingo para señoras

La que fuera colaboradora y presentadora de Zapeando ha dejado la televisión para centrarse en su faceta como empresaria, especialmente ahora que triunfa con su espectáculo. Tras llenar el Palacio Vistalegre de Madrid y triunfar en verano en Ibiza, la catalana y todo su equipo se preparan para regresar a una de las salas más grandes de Madrid como es Florida Retiro, donde cuelga el cartel de ‘no hay entradas’ cada semana.

Luis Zahera es el actor de moda

El gallego sigue recibiendo buenas críticas por su papel en Entrevías, la serie de Telecinco que volvió a unirle junto a José Coronado, con el que forma un dúo que ha marcado época tras otra serie para el recuerdo como es Vivir sin permiso. Pero ahora está de estreno, ya que el trabajo no le falta y en pocos días -el próximo 8 de noviembre- estrenará la película Amanece en Samaná, en la que comparte cartel con Luis Tosar, Luisa Mayol y Bárbara Santa-Cruz.

Pedri contará su momento ‘tierra trágame’ en Martínez y Hermanos

El futbolista del F.C. Barcelona y de campeón de la Eurocopa con el combinado nacional dará una de sus pocas entrevistas en un programa que no es deportivo. Tras pasar por El Hormiguero se someterá a las preguntas y a las pruebas de Dani Martínez, que no se lo pondrá fácil.

En un adelanto del programa se le puede ver explicando el mal rato que pasó cuando después de un partido de Champions le presentaron al actor Tom Hiddleston, conocido por su papel de Loki, entre otros muchos. Aunque le aseguraron que solo quería una foto, el no saber inglés le jugó una mala pasada.

«Voy y me saco una foto y me voy», era lo que pensaba el canario, pero cuando llegó al actor «no quería foto ni nada». Tras presentárselo comenzaron los problemas: «Me empezó a hablar en inglés y solo podía decirle yes, yes», confiesa entre risas.

¿Dónde ver Martínez y Hermanos?

Aunque su primera temporada se emitió en Movistar Plus+, el programa de humor se trasladó la temporada pasada a Cuatro, donde consiguió buenos datos de audiencia en la noche de los lunes. Para esta segunda temporada espera repetir sus buenos resultados en la noche de los miércoles, justo después de la emisión de First Dates, el programa de citas presentado por Carlos Sobera.