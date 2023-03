Marshmello y Manuel Turizo unen fuerzas con ‘El Merengue’

Marshmello y Manuel Turizo unen fuerzas en una canción muy especial. Bajo el título de El Merengue, se trata de un tema que ha visto la luz este viernes 3 de marzo y con el que ambos artistas realizan un homenaje al merengue de principios de los 2000, fusionándolo con ritmos más electrónicos.

Hace unos días, el DJ adelantaba a través de las pantallas de la emblemática plaza de Times Square de Nueva York que se avecinaba algo grande. Y finalmente, anunció que el artista colombiano del momento le acompañaría en su siguiente single.

Se trata de una colaboración que ha visto la luz casi por sorpresa, pues sus fans no se esperaban este lanzamiento. No obstante, tras haber visto la luz, no ha tardado en convertirse en un éxito en todas las plataformas digitales a nivel internacional.

El Merengue es una canción que ha sido compuesta por los propios Manuel y Marshmello junto a un equipo de la talla Edgar Barrera, Julián Turizo, Miguel Andrés Martínez Perea, Carolina Isabel Colón Juarbe, Nicolás José Cotton y Juan Diego Medina Vélez.

Por otro lado, la producción de esta colaboración ha estado en manos del DJ, Nico Cotton, Slow Mike y Edgar Barrera. Todos ellos, han hecho que esta canción se convierta en un hit en tiempo récord, siendo una canción que no dejará de sonar en los próximos meses.

Esta canción ha llegado acompañada de un videoclip que ha sido dirigido por Chadrick Preuss y Sandeep Vadlamudi, quienes muestran a Manuel Turizo recordando a su ex justo antes de encontrársela en una discoteca. Tras unos bailes juntos, Marshmello le consuela y ambos abandonan la discoteca. Un videoclip que como era de esperar, ha tenido una gran acogida en YouTube, entrando directo a las tendencias de la plataforma.