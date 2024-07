Manuel Carrasco confiesa qué canción dejó de cantar y por qué: «Me sentí muy mal»

El pasado 29 de junio fue un día muy especial para Manuel Carrasco. El artista se reunió con todos sus fans en el Estadio Santiago Bernabéu para poder cerrar por todo lo alto su exitosa gira de Corazón y Flecha. Un encuentro musical muy esperado donde no faltaron las charlas con su público y la revelación de ciertas anécdotas.

En la velada, Carrasco le contó a sus fans que hay un tema que, durante un tiempo, dejó de cantar debido a que había vivido un momento un poco incómodo. Como cantautor es doloroso tener que modificar una composición por gustos ajenos a su persona. Una situación que él tuvo que vivir en primera persona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_)

El tema en cuestión ha sido bautizado por Manuel Carrasco como Entiendo y formó parte del quinto álbum de estudio del artista, en el 2012. Pero, la canción que aparece en el disco no es la versión original que él creó. Al parecer, y según él mismo relató, los directivos le obligaron a cambiarlo para que fuera más comercial. Una situación que, posteriormente, le hizo sentirse mal consigo mismo.

Estos sentimientos provocaron que decidiese no incluirla en el setlist de sus actuaciones, pues no la consideraba una creación propia. «No ha cambiado, de ahí viene todo y ahí seguimos, esta canción un directivo de la discográfica me dijo: ‘necesitamos más tiempo, la canción no es comercial y le falta ritmo’. Y yo que tenía 20 años y la inseguridad por las nubes y todas las dudas, la cambié por completo», explicó.

El tiempo le ayudó a volver a reencontrarse con el sencillo, pero el que él había creado. «Nunca la volví a cantar en directo hasta hace unos años y canto la que nació original», añadió. Una apuesta de su corazón con la que Manuel Carrasco ha querido recordarle algo a sus fans.

«Lo he hecho para reivindicarme y para recordar que cuando uno apuesta en las cosas del corazón, se gana o se pierde pero la apuesta tiene que ser por uno mismo y no por la de otro», manifestó. Una experiencia personal con la que Manuel Carrasco quiso enviar un importante mensaje a su público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_)

El lanzamiento de la versión original de Entiendo

El tiempo y el cariño de sus seguidores le han enseñado a Manuel Carrasco a creer más en él mismo y en sus composiciones. Por ello, en el 2021, el artista volvió a publicar Entiendo en uno de sus discos. Pero, en esta ocasión, lo hizo con la versión que él siempre quiso que viese la luz.

El tema fue incluido en el álbum de Salida de emergencia y llegó en formato acústico. Un reestreno donde su querida isla Cristina fue el lugar elegido para grabar el videoclip. Sin duda, una apuesta musical muy personal con la que el andaluz se sacó la espinita que llevaba clavada a nivel artístico.