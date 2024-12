Manuel Carrasco cierra el 2024 a lo grande con su propia avenida

El 2024 ha sido un año repleto de emociones para Manuel Carrasco. Su era Corazón y Flecha ha supuesto un absoluto éxito en su carrera profesional. Una etapa que concluyó con broche de oro el pasado mes de junio con un concierto inédito en el estadio Santiago Bernabéu. Lejos de quedar ahí, y tras tomarse unas merecidas vacaciones, el artista ha regresado a la rutina y le ha confesado a su público que su nueva música está muy próxima a ver la luz. Además, ya ha presentado su nueva gira musical: Tour Salvaje. Un nuevo encuentro con sus fans cuyas entradas se han agotado en cuestión de minutos en algunas ciudades. De hecho, donde ha arrasado por completo es en su querida Isla Cristina, su tierra natal.

Pero, esa no ha sido la última novedad de la carrera del artista. Recientemente, en su pueblo han querido rendirle homenaje con una calle propia con su nombre, la Avenida Manuel Carrasco Galloso. Un hito absolutamente emocionante en su carrera profesional por el que no ha dudado en acudir allí para inaugurarla. De esta manera, Carrasco se subió al escenario junto a sus padres. «Estamos superagradecidos, me he criado aquí, y esa fuerza que siempre he sentido de la gente de aquí me ha ayudado a hacer muchas de las cosas que he hecho», confesó frente a todas las personas que estaban allí congregadas.

Desde este pasado 23 de diciembre, la que era conocida como Avenida del Atlántico ha pasado a llamarse Avenida Manuel Carrasco Galloso. Una placa cuya tela fue destapada por el cantante junto al alcalde Genaro Orta. «Estoy muy emocionado y agradecido a toda la gente que ha hecho posible este reconocimiento porque sé que desde hace años tenían en el pensamiento hacerlo, de darme esta muestra de cariño que, una vez más, viene por parte del pueblo porque si no, no sería posible», dijo el artista.

«Siempre pienso que soy una persona relativamente joven y que los reconocimientos llegan tras carreras más dilatadas, pero lo acepto agradecido porque sé que viene de vuestro cariño», añadió. Manuel Carrasco siempre ha llevado a Isla Cristina por bandera, vaya donde vaya. Pues, pasó toda su infancia allí y siempre atesorará los momentos vividos con mucho cariño.

«Cuando me voy de aquí siempre me llevo al pueblo conmigo porque la fuerza que he tenido para conseguir todo lo que he logrado me viene de aquí», agregó. De hecho, recordemos que el cantante ha sido nombrado también hijo predilecto de su tierra.

«Esto no se queda aquí, no soy de los que se queda a contemplar el paisaje de lo conseguido, tengo la misma hambre que hace unos años, quizás porque tengo más fuerza y más conocimiento de más cosas y eso me hace seguir para adelante con toda la ilusión del mundo; os quiero mucho. ¡Que viva Isla Cristina!», exclamó.

Un día inolvidable para el cantante, por lo que no dudó en coger un micrófono y dedicarle una canción a todos los presentes. Un emotivo momento donde el tema Soy afortunado se convirtió en el broche perfecto para concluir la velada.