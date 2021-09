Malú está de vuelta. La espera ha sido larga, pero por fin la artista ha anunciado el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio. Se trata de un disco muy esperado después de un tiempo alejada de la música, del que ya se conoce tanto la portada como la fecha de lanzamiento.

“Mi gente!!! Quiero empezar la semana compartiendo con vosotros #MilBatallas. Así se llamará nuestro próximo álbum que será vuestro el 22 de octubre!!!”, con estas palabras Malú anunciaba la noticia más esperada por sus fans.

De esta forma, el nuevo proyecto discográfico de Malú llegará antes de lo esperado, pues en un principio se creía que se lanzaría el próximo año. Sin embargo, en tan solo un mes verá la luz ‘Mil batallas’, el nuevo disco de la artista.

Mi gente!!! Quiero empezar la semana compartiendo con vosotros #MilBatallas …. Así se llamará nuestro próximo álbum q será vuestro el 22 de octubre!!! 🤗🤗🤗 #MilbatallasMalu pic.twitter.com/OvToa7R1O9 — Malú (@_MaluOficial_) September 20, 2021

Como era de esperar, Malú quiere dar un pequeño adelanto a sus fans de lo que se encontrarán en el disco antes de su lanzamiento. Por ello, la artista ha anunciado que el próximo 23 de septiembre verá la luz el primer single de este nuevo disco.

“Y como ya me conocéis y no puedo esperar… este jueves a las 20h tendréis un adelanto!!! No me creo que ya esté aquí!!!!!!” escribió la artista en sus redes sociales. De esta forma, el próximo 23 de septiembre sus fans podrán escuchar el primer adelanto. Una canción muy especial, que abrirá el camino de ‘Mil batallas’, el nuevo disco de Malú.