Continúan las críticas acerca de la actuación de Lil Nas X en los premios BET, entre las cuales Madonna también ha dado su opinión. Estos premios están dedicados a premiar personas afroamericanas que destacan en la música o el entretenimiento de Estados Unidos, y por supuesto entre ellas se encuentra el intérprete de ‘Montero (Call Me Your Name)’. Pero, un gesto del mismo en los premios ha generado muchas críticas, entre las que se encuentran la de la cantante estadounidense.

Por ello, Lil Nas X aprovechó en dicho evento para realizar sobre el escenario una baile e interpretación que dejó a todos los presentes anonadados. No obstante, lo que realmente impactó a los presentes fue un gesto del rapero al final del baile. Pues durante el desarrollo de la actuación, éste se dió un beso con uno de los bailarines, también afroamericano.

Desde este momento, el artista, abiertamente homosexual, ha tenido que aguantar todo tipo de comentarios homófobos. Ante estos hechos, Madonna no se ha podido contener las palabras y ha dado su opinión al respecto. Pues la cantante ha hecho referencia a su actuación en los VMA en 2003, cuando se dió un beso con Britney Spears, y ha comentado: «yo lo hice primero».

El intento de la intérprete de ‘La Isla Bonita’ de robar el protagonismo a el rapero ha creado descontento en las redes sociales. Sobre todo porque el descontento de su beso es totalmente diferente al de ahora. Por ello, diversos usuarios de Twitter han acudido a la plataforma a recordar la importancia que tiene que ver un cantante exitoso, gay y negro en pantalla.

Sin quitarle importancia al beso de la artista de Bay City, Lil Nas X se ha convertido en una importante figura para muchos jóvenes homosexuales en Estados Unidos y en diversas partes del mundo. Pues los besos y las relaciones entre hombres, están aún rodeadas de mucho tabú en la televisión y el joven rapero acaba de conseguir con esta acción normalizarlo algo más.

La diferencia es que el beso de Madonna era queerbaiting y el de Lil Nas X es una expresión de su sexualidad honesta. Madonna no solamente NO lo hizo primero, sino que además muestra que no entiende la importancia de la representación real. https://t.co/ULJ8138czM

— Martín León (@mintonarel) June 30, 2021