Lil Tjay: el rapero, operado de urgencia tras recibir un disparo

Este jueves de madrugada, el joven rapero Lil Tjay, de 21 años, tuvo que ser sometido a una cirugía de urgencia después de recibir un disparo. El artista se encontraba en un restaurante, cuando varios atacantes prendieron fuego contra él.

Tal y como ha publicado la web estadounidense TMZ, el artista Tjay recibió el primer disparo justo después de la medianoche en la localidad de Edgewater, en Nueva Jersey, en una zona colidante con el río Hudson y que se encuentra justo enfrente de Harlem.

Los hechos ocurrieron en dos escenarios, el primero en un restaurante llamado Chipotle, en el que se encontraba el artista, y el siguiente en una gasolinera Exxon cercana. Los atacantes eran atracadores que abrieron fuego varias veces contra el rapero, hasta que llegaron los servicios de emergencia.

Lil Tjay has underwent surgery and appears to be doing better but is still being monitored by doctors (TMZ) pic.twitter.com/CluGIUBOhb

Por otro lado, en un comunicado emitido por la Oficina del Fiscal del Condado de Bergen, se puede leer que se ha detenido a tres personas por los disparos, entre ellos a un hombre llamado Mohamed Konate, que según las autoridades intentó cometer un robo a mano armada contra Lil Tjay y otros dos hombres que se encontraban en ese momento junto al rapero.

Según la policía del Condado de Bergen, Mohamed Konate disparó a Lil Tjay en varias ocasiones y uno de los amigos del rapero también recibió otro impacto de bala. Tal y como se ha podido conocer, el artista ya salió de la cirugía a la que fue sometido y aunque su pronóstico es grave, se espera que sobreviva.

UPDATE: Cops have arrested 3 men as a result of Lil Tjay’s shooting, one of which they say was the trigger man. A release from XXX states Mohamed Konate attempted to commit an armed robbery against Lil Tjay and two other men who were with the rapper. https://t.co/La9Hhc3hFg

— TMZ (@TMZ) June 23, 2022