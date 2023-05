Leiva pondrá el broche final a su gira con el reencuentro más esperado en el Wizink Center

Leiva pondrá el broche final a su gira, Tour Cuando te Muerdes el Labio con un último concierto en el Wizink Center de Madrid. Un concierto que tendrá lugar el próximo 26 de diciembre, y tras el cual, el artista madrileño se despedirá los escenarios por un tiempo.

Se trata de un concierto muy especial por muchos motivos, pero sin duda, el anuncio del artista invitado sobresale entre todos ellos. Leiva ha anunciado que Rubén Pozo, su amigo y compañero de Pereza, actuará junto a él, siendo el reencuentro que los fans de Pereza llevan años esperando.

El Wizink Center será el testigo del reencuentro de Leiva y Rubén Pozo sobre los escenarios después de nueve años. Un concierto en el que no faltarán algunos de los mayores éxitos de Pereza, canciones con las que el dúo madrileño hizo historia y que a día de hoy forman parte de la banda sonora de millones de personas.

El 26 de diciembre, haré el último show de la gira antes de despedirme un rato de los escenarios. Tendrá lugar en el @WiZinkCenter.

El artista invitado será @RubenPozoPrats. Amigo del alma y compañero durante tantos años en Pereza.

Será una bonita fiesta, ojalá os animéis pic.twitter.com/hOpjxW8y8C — Leiva Oficial (@Leiva_Oficial) May 24, 2023

Cabe recordar que Rubén y Leiva tocaron juntos en el verano de 2021, El Náutico de San Vicente do Mar, en O Grove (Pontevedra), durante un concierto de Iván Ferreiro vs Leiva. Un momento histórico pues desde el año 2012 no cantaban juntos, en el que interpretaron Lady Madrid, uno de los himnos de Pereza.

Como era de esperar, tras el anuncio de Leiva la emoción de los fans más nostálgicos del dúo madrileño no se ha hecho esperar. Desde su separación en el año 2012, miles de personas esperaban un reencuentro sobre el escenario, y finalmente ese reencuentro tendrá lugar a finales de este año.

Las entradas generales para el concierto del 26 de diciembre saldrán a la venta el 1 de junio a las 12 del mediodía; sin embargo a partir de este viernes 26 de mayo a esa misma hora y hasta el 30 de mayo a las 23:59 horas, se podrá acceder a una preinscripción. De esta forma, los fans que se inscriban podrán acceder a una preventa exclusiva un día antes de la venta general de las entradas.