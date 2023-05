Kylie Minogue confirma la fecha de estreno de ‘Tension’, su nuevo álbum

Kylie Minogue regresa al panorama musical este 2023 y lo hace de la mejor forma posible, con un nuevo álbum. La artista de 54 años se ha convertido en una de las figuras más relevantes de la industria con el paso de los años, de eso no cabe duda. Una larga y fructuosa carrera que la ha llevado a lanzar al mercado numerosos proyectos discográficos.

Ahora, y tras sumergirse en la música disco con sus dos últimos trabajos, Disco e Infinite Disco, la australiana ha anunciado que el próximo mes de septiembre se presenta cargado de novedades musicales. El disco número 16 de su carrera será publicado oficialmente a nivel global el 22 de dicho mes y lo hará bajo el título de TENSION.

Baby break the tension ….. my brand new album 💎TENSION💎will be yours on 22nd September! The first single ❤️PADAM PADAM❤️ is coming soon! https://t.co/wNb6JwKjhf pic.twitter.com/gxdZGljiJ2

— Kylie Minogue (@kylieminogue) May 12, 2023