Kiko Matamoros lanza un preocupante mensaje sobre su hermano Coto: «Me gustaría ayudarle»

La relación entre Kiko Matamoros y su hermano Coto está rota desde hace años, pero eso no impide que ambos se manden mensajes llenos de veneno cada vez que pueden. Es por eso que a todos ha sorprendido la petición de ayuda de Kiko en redes sociales para poder encontrar a su hermano, al que asegura que no puede localizar y del que supuestamente está preocupado por su salud. Este mensaje podría parecer que habría un acercamiento entre ambos, pero los que conocemos su historia no lo tenemos tan claro. Aunque parece un mensaje sincero, todo podría ser un nuevo capítulo en la guerra que mantienen desde hace años y de la que parece que nunca firmarán la paz.

A primera hora de la mañana, Kiko publicó en su cuenta de Instagram una imagen de Coto en la que se le apreciaba visiblemente desmejorado. «Me ha producido mucha lástima esta imagen», escribía, comparando su estado con los últimos días del poeta Leopoldo María Panero —que sufrió esquizofrenia y problemas de adicciones durante gran parte de su vida, llegando a fallecer en 2014 estando tutelado por una institución mental—. Acto seguido, lanzaba un llamamiento: si algún amigo común sabía cómo localizarlo, le gustaría ayudarle «en la humilde medida» de sus posibilidades.

El tono de este mensaje, sin embargo, no es del todo amable. En la misma publicación, Kiko habla de Coto como «mi desolador hermano» y que le provoca una «extraña mezcla de compasión y náusea», una elección de palabras que no ha pasado desapercibida y que ha alimentado las dudas sobre la verdadera intención del mensaje.

Un gesto que muchos leen con ironía

Para entender este mensaje, hay que irse atrás en el tiempo, cuando empezaron su guerra y separaron sus caminos para siempre. Para eso hay que irse muy atrás en el tiempo. Tras una estrecha relación en los años 90, los hermanos rompieron por completo y han protagonizado dos décadas de ataques públicos, reproches y graves acusaciones cruzadas.

En los años de los programas del corazón más salvaje como Tómbola, Crónicas Marcianas o Aquí hay tomate, sus peleas fueron televisadas, pero desde hace más de dos décadas no pueden ni verse, tanto que no hacen ningún tipo de vida familiar, por lo que descartamos que compartan mesa en Navidad.

Que Kiko haya desactivado los comentarios de la publicación en Instagram hace pensar que lo hace para evitar mensajes negativos, o el apoyo silencioso de su entorno a la publicación. Esto, lo único que hace es alimentar la versión de quienes creen que el colaborador busca de verdad reconciliarse, aunque cueste mucho creerlo.

Lo cierto es que este comentario llega apenas unos días después de que Kiko Matamoros fuese invitado al programa Línea de Cal, espacio de YouTube y Twitch lleno de humor negro y que es un éxito entre el público joven. Por allí pasó hace dos semanas Coto. Ambos, en sus visitas, no dudaron en cargar contra el otro y lanzar todo tipo de lindezas que mejor no vamos a reproducir, aunque motes como ‘Mortadelo’ y ‘Mr. Potato’ son un clásico en Coto a la hora de hablar de las operaciones estéticas de su hermano.

El origen de una guerra interminable

El problema que hizo que los hermanos rompieran su unión llegó con unas polémicas fotos de Mar Flores —de las que no podemos dar más detalles, pero que toda España conoce— cuando la modelo era cuñada de Kiko. Aquel episodio dinamitó la relación familiar para siempre. Desde entonces, Coto no ha tenido reparo en cargar contra su hermano, a quien llegó a señalar como «el cerebro» de los problemas que, según él, le llevaron a la cárcel.

A día de hoy, esa batalla sigue muy presente. El propio Kiko había dejado caer en el pasado que su hermano afrontó graves problemas de salud sin que él se interesara por su estado.

Un momento delicado para la familia

Todo ello, además, en un contexto complicado para el clan Matamoros. Hace apenas unas horas, Diego, hijo de Kiko, hacía saltar las alarmas al compartir una imagen desde el hospital, donde habría ingresado por los problemas derivados de su espondilolistesis degenerativa. Por suerte, todo parece haber quedado en un susto, ya que utiliza sus redes con normalidad y se muestra pendiente de los movimientos de su padre. Habrá que esperar para saber si el llamamiento de Kiko da finalmente sus frutos o si se trata, una vez más, de un nuevo episodio de una guerra que no termina.