Telecinco emitió este miércoles una nueva entrega de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’. Un programa, que tenía guardada una nueva sorpresa a Kiko Matamoros, pues su novia, la modelo Marta López Álamo, aun seguía en la isla.

Tanto el colaborador de ‘Sálvame’ como el resto de concursantes pensaban que la influencer ya había regresado a España tras la visita con la que sorprendió a su pareja el pasado domingo, pero nada más lejos de la realidad. Marta se volvió a reencontrar con Kiko este miércoles y lo hizo por una sorpresa muy especial.

La modelo parte de una peculiar despedida de solteros organizada por el reality de Telecinco, al al estilo ‘Supervivientes’. «¡Hoy nos vamos de fiesta! Estamos preparando a Kiko Matamoros su despedida de soltero», anunciaba Lara Álvarez a los espectadores.

Todos los concursantes recibieron ropa con la que vestirse para la ocasión. Y una vez vestidos de gala, apareció Kiko. «Bienvenido a tu despedida de soltero», le dijo Lara Álvarez mientras le daba una camisa y destapaba dos figuras de cartón de dos de sus hijos, Diego y Laura Matamoros.

«Tengo claro que es algo más que eso. Es mi último amor y mi grandísimo amor. Lo es todo», decía visiblemente emocionado Kiko Matamoros cuando Carlos Sobera le preguntó si Marta López Álamo era el amor de su vida.

Marta también dejó claros sus sentimientos hacia Kiko con una reflexión: «Es precioso. Ojalá dure mucho tiempo ese último amor. He conocido a un hombre maravilloso hace tres años y es lo que me sigue demostrando día a día. Me siento muy afortunada de querer así y de que me quieran así. Es muy bonito, de verdad».