Kiko Jiménez, entre lágrimas, se sincera sobre la ausencia de su padre

Kiko Jiménez se convirtió en el expulsado de Pesadilla en el Paraíso el pasado jueves. Ahora, el exconcursante ha acudido al debate para hablar con Sandra Barneda sobre cómo fue su paso por el programa, y aprovechó la ocasión para pronunciarse sobre la relación que tiene con su padre, donde no ha podido evitar romperse.

El colaborador nunca había hablado antes de este en televisión, pues para él su familia siempre han sido su madre Carmina y sus abuelos: «Cuando paras es cuando valoras las cosas, cosas que das por hecho pero que la otra persona no lo sabe. Lo bastante como para que te coloques debajo de un árbol te diga coge una palabra y darle el homenaje que nunca le has dado públicamente y lo agradecido que estás de que te haya sacado adelante ella sola, porque no es fácil», comenzaba diciendo.

Kiko Jiménez, entre lágrimas, habla de su lado más personal e íntimo en plató 👇 🌻#PesadillaDebate4 https://t.co/4o16tKkEpz — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) February 6, 2023

Esta reflexión la empezó a hacer dentro del programa donde tenía tiempo para pensar, ya que en el día a día es prácticamente imposible parar un solo momento. En ese instante comenzaban a saltarle las lágrimas y no pudo evitar llorar: «Mi madre lo que ha hecho ha sido separarse de una persona que le hacía daño, ella ha dado toda una vida a su hijo y yo lo único que quiero es que esté orgullosa», expresaba.

Kiko Jiménez ha querido lanzar un mensaje a todas esas personas que se ríen de él o utilizan la desaparición de su padre para atacarle, aclarando que ellos no tienen la culpa de las decisiones que toma o deja de tomar una persona y que por suerte su abuelo siempre está ahí para suplir esa ausencia: «Tengo una familia que son mis abuelos y mi madre, que han hecho de padre, madre y de abuelos y yo soy feliz», aclaraba ante el resto de colaboradores presentes en el plató de Pesadilla en el paraíso.