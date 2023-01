Kiko Jiménez, convencido de un posible romance entre estos dos concursantes de ‘Pesadilla en el paraíso’

La realización de las distintas labores en la granja durante el programa Pesadilla en el Paraíso cada vez crea mayores desencuentros, aunque a veces del amor al odio hay un paso y por ello Kiko Jiménez cree que a pesar de la tensión entre Borja Estrada, hijo de Pipi Estrada y Mar López en el fondo se gustan mutuamente. Un comentario que ha hecho saltar las alarmas de los concursantes de la granja quiénes ya no les mirarán de la misma manera.

En una gran pelea por ver quien limpiaba las cuadras de los caballos, el novio de Sofía Suescun decía: “Fíjate que yo creo que se gustan y todo”, Tania Déniz sin embargo, no pensaba lo mismo: “Ya te digo yo que no pero vamos me ha dicho de todo menos que es bonito y te lo digo yo que soy su confidente”, aclaraba dando su opinión sobre la situación. Ante las palabras de la ex concursante de La isla de las tentaciones, Kiko Jiménez le exponía su versión de los hechos para hacerles entender por qué pensaba eso: “Ahora están discutiendo y están ahí con peleas pero vamos eso me pasa a mí con Sofía, pero eso es algo del amor”, expresaba.

La pareja seguía discutiendo por quién hacía o no hacía las cuadras mientras soltaban risas nerviosas, el concursante se encontraba detrás sonriente: “Estáis discutiendo pero aquí hay una cosa de miradas que estáis locos por tiraros a las cuadras los dos juntos”, Mar se mostraba muy molesta ante estos comentarios y le explicaba que no era verdad y se olvidaran ya de ese tema. “Yo tengo mi opinión porque yo de amor entiendo y creo que la actitud de Mar con Borja ha sido desmesurada y yo creo que es porque han tenido un acercamiento”,

“Yo veo una tensión, no digo que sea amor, pero es una tensión no resuelta. Olvidaros de todo y bajáis a la cuadra un ratito y lo habláis”, finalmente todo acabó con José Antonio Avilés quejándose de que Borja estaba usando su condición de capataz para tomar un protagonismo en el concurso que hasta el momento no había tenido. Por su parte Borja no paraba de quejarse ante la negativa de todos sus compañeros de hacer las tareas que este le mandaba.