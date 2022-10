Karol G sorprende a sus fans con la publicación de unas imágenes en topless

Karol G está viviendo su mejor momento, pues a sus 31 años se ha convertido en un referente mundial de la música urbana. Actualmente se encuentra con su gira $Trip Love Tour por Estados Unidos. Recientemente, después de su concierto en Texas, la cantante compartió unas fotos en Instagram que dejaron a todo el mundo en shock.

A pesar de estar trabajando continuamente, siempre tiene un hueco para sus fans. La intérprete de Mami subía a sus redes una publicación donde aparecía ella en topless, luciendo su espectacular cuerpazo. Tapándose los pechos con su larga melena roja y vestida únicamente con unas medias de rejilla. La cantante Karol G, derrochaba glamour y sensualidad.

Son muchos los que comentaron esta publicación que ya cuenta con más de cuatro millones de likes y con numerosas reacciones de cantantes como las de Danny Ocean, Diplo o Ana del Castillo donde podíamos leer comentarios como «Ay que rico», «Te Amo» o «Rico energy».

Junto a los comentarios de los artistas, aparecían los cientos y miles comentarios de fans emocionados. De esta manera, le daban las gracias por subir ese tipo de contenido. Por subir fotos donde es ella misma, un ejemplo de estos comentarios son: «Señor multiplícala», «Mamasota» o «La verdadera sirenita Ariel», entre otros.

Además, en sus historias de Instagram, la colombiana publicaba lo siguiente: “Desde que comencé esta gira de conciertos con mi música en lugares enormes alrededor del mundo, una de las cosas más brutales que me he dado a mí misma, ha sido poder compartir escenarios con artistas que crecí admirando, de todos los géneros musicales que me encanta escuchar”.

Karol G ya había hecho esto en otras ocasiones, por lo que sus seguidores se encuentran pendientes de cada cambio de look. Hace poco subía una foto con una piruleta y unas poses de lo más seductoras.

“Les quería contar que $Trip Love Tour va increíble y que ya pronto viene música nueva y que me dejen un corazoncito Abajo si me quieren pues”, escribió. Se trata de una publicación que ya cuenta con más de 4,5 millones de likes y 90 mil comentarios de sus seguidores.