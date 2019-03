Justin Bieber hace una broma muy pesada a su mujer Hailey Baldwin

Justin Bieber y Hailey Baldwin no paran de mostrarnos su amor a través de redes sociales

Sabemos que Justin Bieber no está pasando por el mejor momento de su vida. Hemos sabido recientemente que padece una depresión por la que está tratándose.

El artista ha querido hacer público este mal momento que atraviesa a través de sus redes sociales y hace unos días rompió su silencio sobre el asunto en Instagram: “Solo quería mantenerlos informados un poco, espero que lo que yo estoy pasando resuene con ustedes”.

Lejos de que todo quede ahí, añadió algo más: “He estado luchando mucho. Me siento súper desconectado y extraño. Siempre me recupero, así que no estoy preocupado, solo quería acercarme y pedir que oren por mí. Dios es fiel y tus oraciones realmente funcionan, gracias… la temporada más humana en la que he estado enfrentando mis cosas de frente”, escribió junto a una foto.



Está claro que, para él, en estos tiempos nublados, el Sol es su esposa Hailey Baldwin. Ambos celebraron su boda a pocos meses de finalizar 2018. Todo después de que se conocieran en 2009 e iniciaran su noviazgo en 2015.

A pesar del estado en el que Justin se encuentra, tiene tiempo para pasar buenos ratos junto a su chica y nos ha hecho partícipes de ello a través de Instagram Stories.

Ver esta publicación en Instagram Hunny buns punkin Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 10 Nov, 2018 a las 12:12 PST



Hace unos días compartió con sus seguidores varios vídeos en los que el matrimonio aparece divirtiéndose dentro de un coche, mientras juegan y se comen a besos.

Pero la publicación que más sorprendió fue el que nos mostró el susto que Justin Bieber le dio a Hailey; el cantante la espera escondido y cuando ve que la modelo se acerca, aprovecha para darle un gran susto al que Baldwin reaccionó gritando: “¡Dios mío, bebé, no me hagas eso!”, mientras se tapaba la cara. Tras esto, ambos comenzaron a reírse.

A pesar de los rumores que se empeñan en deshacer la pareja, ellos intentan callar bocas mostrando el amor que los une día sí y día también.