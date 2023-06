Jonan Wiergo lanza una fuerte acusación contra Asraf Beno en ‘Supervivientes 2023’

La recta final de Supervivientes 2023 se acerca y con ello la tensión en Honduras cada vez es mayor. El hambre, el cansancio y los días lejos de sus seres queridos están pasando factura a los concursantes, cuya irritabilidad también va en aumento. Y Jonan Wiergo ha sido el último en estallar.

En esta ocasión, el concursante se ha enfrentado a Asraf Beno, lanzando una fuerte acusación a su compañero, con quien cada vez tiene una relación más distante, a pesar de que al principio de esta aventura formaban junto a Adara Molinero un trio aparentemente indestructible.

En las últimas semanas, Asraf ha tenido fuertes enfrentamientos con ambos compañeros. Recientemente con Jonan, quien en medio de una discusión destapó la estrategia que según él estaría siguiendo la pareja de Isa Pantoja para llegar lo más lejos posible en el concurso.

Jonan acusa a Asraf de haber criticado a compañeros fuera de cámaras: «Me duele que me llames mentiroso»#SVÚltimaHora https://t.co/Ck3LJftmGY — Supervivientes (@Supervivientes) May 31, 2023

La discusión comenzó cuando Asraf decidió comer apartado de sus compañeros. Jonan Wiergo, cansado de la actitud del que fuera su amigo, señaló: “a estas alturas no voy a aguantar tonterías de nadie”, debido a que cree que el concursante se está victimizando para que la audiencia empatice con él.

Unos instantes más tarde, Jonan y Asraf protagonizaron una conversación de lo más tensa, llena de reproches y acusaciones mutuas. Después de la situación de anoche, te me caíste bastante”, le llegó a decir el influencer obre cómo ha cambiado su percepción sobre él.

Además, Jonan le reprochó que: «me duele que me llames mentiroso cuando no lo soy y me estás tomando el pelo». Por su parte, Asraf Beno negó haberle tachado de mentiroso, pero su compañero contraatacó con una dura acusación: «¿Tú no has dicho cosas de compañeros muchas noches que luego has cambiado el argumento en cámara?», expresó mientras Asraf negaba con la cabeza.