Jeffrey Dahmer: se prohíbe la venta del disfraz para Halloween

DAHMER Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer se ha convertido, sin lugar a dudas, en una de las ficciones del año. Desde que aterrizó en la plataforma de Netflix el pasado 21 de septiembre, este drama criminal biográfico que relata la escalofriante historia de Jeffrey Dahmer ha sido número uno en más de 20 países, y no es para menos.

A nivel audiovisual los suscritores de la plataforma de streaming se han encontrado con un trabajo impecable, y no solo por la interpretación de Evan Peters. Pero, detrás de lo proyectado en la pequeña pantalla, no se puede pasar por alto que no se trata de una trama surgida únicamente de la imaginación de Ryan Murphy, sino que es una historia 100% real.

La espeluznante historia de un asesino en serie que utilizó su privilegio durante más de una década.

Dicho punto parece ser olvidado por miles de personas en todo el mundo pues, según se está registrando en las principales webs de compras online, Jeffrey Dahmer se postula como el disfraz de Halloween más vendido de este año. De hecho, hay lugares como Francia e Inglaterra donde algunos clubs han promocionado fiestas temáticas para la noche de este 31 de octubre sobre este criminal.

Una situación que está afectado a los familiares de las víctimas de este asesino. Shirley Hughes, Madre de una de las víctimas, habló para el medio TMZ sobre cómo les está pasando factura la emisión de la serie de Netflix. «Mientras la gente es capaz de vestirse como Dahmer por diversión, el dolor nunca se va», señaló. Debido a ello, páginas de compra online como Ebay o Amazon han empezado a prohibir la venta de este tipo de artículos.

Eso sí, a pesar de la polémica generada, todavía hay webs donde la venta de artículos para crear el mejor disfraz de Jeffrey Dahmer se han convertido en una de sus mejores estrategias de marketing. Asimismo, cabe señalar que esta iniciativa de veto contra el disfraz del Caníbal de Milwaukee también se está aplicando en redes sociales como Twitter, donde las publicaciones sobre los disfraces han sido eliminados por incumplir las normas de la comunidad.