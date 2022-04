Los fans españoles de Jason Derulo están de enhorabuena. El artista estadounidense ha incluido España en la lista de países que visitará con su nueva gira mundial. De esta forma, serán tres ciudades las que acogerán conciertos del artista, que no actuaba en nuestro país desde 2019.

De esta forma, el artista estadounidense realizará una gira de trece conciertos con tres de ellos en España. Una gira que comenzará el próximo 8 de junio en California, Estados Unidos, y tan solo diez días después, el 18 de junio, Jason Derulo dará su primer concierto en España desde 2019, en el festival ‘O Son Do Camiño’, ubicado en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela.

El día 22 de ese mismo mes de junio Jason Derulo actuará en el festival ‘Starlite’ de Marbella y, por último, actuará el 19 de julio en Madrid en el festival multidisciplinar ‘Madrid Escena’ en un espectáculo que tendrá lugar en el parque Tierno Galván, sede de ese evento.

🔥¡JASON DERULO vuelve a #StarliteCatalanaOccidente2022! 😍Después de dejarnos sin palabras en 2017 y 2019 estamos deseando que llegue el 22 de junio para volver a disfrutar de su música y sus bailes. 🎟️Entradas MAÑANA A LA VENTA a las 12H. Preventa antiguos clientes 10H – 12H. pic.twitter.com/kP1v1Afx5T — Starlite Catalana Occidente (@StarliteCatOcc) December 20, 2021

La última vez que Jason Derulo actuó en España fue en el año 2019, cuando, actuó en el ‘Starlite’ de Marbella, como uno de los platos fuertes del cartel del festival. Por otra parte, en el caso de Madrid, su anterior concierto tuvo lugar en el año 2018 en el WiZink Center.

Con más de 50 millones de copias vendidas en todo el mundo de sus canciones, la expectación ante la nueva puesta en escena del artista es máxima. El estadounidense ya se prepara para su nueva gira, en la que no faltarán éxitos como ‘Savage Love’, ‘Wiggle’, ‘Want to want me’ o ‘In my head’.