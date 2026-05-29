Ivonne Reyes, obligada a abandonar ‘Supervivientes 2026’ tras su aparatoso accidente: su reacción

La pasada noche del 28 de mayo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala de Supervivientes 2026. El popular formato se encuentra en la recta final de su aventura, por lo que los nervios y las emociones entre los participantes son cada vez mayores. Un encuentro televisivo, capitaneado por Jorge Javier Vázquez, donde, además de ver las novedades de las últimas 48 horas, también se pudo conocer el nombre del expulsado de la semana. Darío Linejo no ha salido bien parado en esta ocasión, pero no ha sido el único. Pues, lamentablemente, Ivonne Reyes ha tenido que abandonar también el formato.

En la gala del pasado martes, Ivonne Reyes sufrió un impactante accidente durante la realización de una de las pruebas. Una situación que alertó a todos y por la que la concursante fue atendida por el equipo médico. Asimismo, debido a su estado, la organización consideró que lo mejor era tenerla observada durante unos días antes de dar el veredicto médico. Por ello, en la gala de anoche, revelaron el destino de la participante. Una triste noticia que dejó a todos sobrecogidos.

Ivonne Reyes se despide, oficialmente, de ‘Supervivientes 2026’

Antes de conocer el resultado médico, Ivonne Reyes habló con Jorge Javier Vázquez y le contó cómo se encontraba. «Estoy dentro de todo, bien, un poquito contrariada con mis emociones, físicamente un poco pachuchilla. Por otra parte, bastante fuerte después de todo lo que he vivido. Y con una gran decepción de estar aquí, porque quiero estar allá, en mi casa, en la playa», dijo.

Pero sus deseos de volver no se podrían cumplir puesto que, seguidamente, el presentador le reveló cuál había sido el parte médico. «En el transcurso de la prueba del martes, Ivonne Reyes sufrió un traumatismo en la pierna derecha. Tras ser atendida, se procedió a su traslado en helicóptero hasta el hospital. Después de la realización de las pruebas pertinentes, se ha determinado que el grado de la lesión que presenta obliga a su traslado a España para su recuperación», leyó el comunicador.

Ivonne Reyes se sincera: «Quería demostrar que las mujeres de mi edad podemos seguir adelante»

Unas palabras con las que quedaba claro que la participante había terminado, oficialmente, su paso por Supervivientes 2026. Un abandono forzoso en beneficio de su recuperación y su salud. Ante ello, la concursante, de 58 años, se mostró triste. Y es que, tiene que volver a casa a pocos días de la gran final y, encima, por una situación ajena a una expulsión oficial.

«Hasta aquí llegó mi aventura. Me llevo una experiencia espectacular, tengo una contradicción de emociones: rabia, impotencia, tristeza. Me da mucha pena; quedaba tan poco para llegar. No sé si iba a llegar a la final, pero quería demostrar que las mujeres de mi edad podemos seguir adelante», dijo emocionada. Así pues, ante este abandono inesperado, la superviviente tuvo la oportunidad de hablar con sus compañeros de edición para poder despedirse de ellos.