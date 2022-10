‘La isla de las tentaciones’: ¿Quiénes son Cristian y Ana, la nueva pareja?

La isla de las tentaciones finalizaba su episodio la semana pasada adelantando que una de las parejas que se encontraban concursando en ese momento debería abandonar la isla. Finalmente, esta semana se ha conocido quién lo hará y que los nombres de la pareja sustituta son Ana y Cristian.

Las propias chicas han sido las encargadas de elegir quien sería la expulsada y esta ha sido nada más y nada menos que Sara debido a que creían que esta no estaba “disfrutando del todo la experiencia”. “Ella tiene un amor muy fuerte, tal vez no es el lugar para poner a prueba su amor”, explicaron el resto de chicas. Así, Sara y Manuel se convertían en la pareja expulsada.

Sara y Manu (el tío serio de la edición) abandonan la isla juntos ❤️ ¡Enhorabuena pareja! 🚨 #LaIslaDeLasTentaciones5

Los nuevos integrantes de las villas son Ana y Cristian, una pareja de Murcia que llevan dos años y medios juntos y cuyo principal problema parece ser los supuestos celos de Ana. “Vengo porque mi novio es o ha sido un poco picaflor y vengo a encontrar respuestas. No es que sea celosa, soy lo siguiente. Él no ha sido fiel a ninguna de sus parejas. Solo a mí”, contaba Ana en la hoguera.

“Ana es muy celosa, pero no le he dado motivos. Por eso estamos aquí”, afirmaba Cristian. Su relación es producto de una infidelidad ya que cuando conoció a Ana él estaba casado y poco después decidió divorciarse. En el Debate de las Tentaciones se pudieron ver imágenes en exclusiva de la despedida de la pareja en la playa en las que la chica mostraba sus miedos ante una infidelidad. “No va a pasar. Si yo he cambiado mi vida al 200 %, si no soy ni la sombra de lo que era”, aseguraba Cristian. Esto todavía está por comprobarse si es verdad.

Posteriormente ya en la villa, las tentadoras preguntaban a Cristian si creía que podría caer a en la tentación a lo que el murciano respondía un “no lo sé”. Por lo que se ha podido ver en el adelanto de la semana que viene, el futuro no les augura nada bueno a las parejas de La isla de las tentaciones. Esto incluye a Ana y Cristian, ya que el chico tendrá acercamiento con una de las tentadoras.